 

Мнение: Кадыров не уберегся от коронавируса…

21.05.2020, 17:40, Разное

Пишут, что глава Чечни Рамзан Кадыров подхватил коронавирус. И не бессимптомный, а вполне серьезный. Настолько серьезный, что Кадырова экстренно доставили на самолете в Москву.

Месяц назад Кадыров приходил к больным коронавирусом и сказал им: «Я глубоко убежден, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда».

Я тогда писал: «Фотография из больницы получилась суровой. Таким видом Рамзан и его окружение могли и напугать вирус… А вот в конце видеозаписи из той же больницы Кадыров – без маски. По-моему, это опрометчиво…. Не зря же народная мудрость гласит: на Аллаха надейся, но и сам не плошай…» (отсюда).

Может, именно тогда Кадыров и заразился?

Коронавирусная обстановка в Чечне, похоже, тревожная. Чечня одним из первых регионов, еще в конце марта ввела режим изоляции, потом были введены пропуска для жителей и запрещен въезд и выезд в Чечню.

А с 23 по 26 мая в связи с празднованием Ураза-байрам в Чечне полностью запретили передвижение. Что на транспорте, что пешком….

Московские медики, думаю, вылечат Рамазана Кадырова….  Или я чересчур оптимистичен?

Источник: Ирек Муртазин



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