Китайцы спасли провальный фильм Warcraft

21.05.2020, 17:30, Разное

Обычно фильмы,

собравшие при кинопрокате в три раза меньше средств, чем было потрачено на их

создание, не получают продолжения. Однако стандартная ситуация с провалившейся картиной неприменима к продолжению Warcraft. Несмотря на то,

что фильм заработал всего 47 миллионов долларов в американском кинопрокате, его сборы в

Китае составили около 220 миллионов долларов. Это дает создателям надежду на то, что продолжение также может быть успешным. Для этого картина должна быть более

ориентированной на Китай.

“Кто сказал, что фильму нужны

американские актеры? Я думаю, продолжение будет гораздо сильнее ориентировано

на Китай. Вполне вероятно, прокат в Америке не состоится”, – цитирует портал The Wrap партнера компании Stroock & Stroock & Lavan Ская Мура, занимающегося организацией совместного кинопроизводства США и Китая.

Индустрия кино в Китае быстро развивается. Из-за недостатка национальных фильмов в Поднебесной

полные залы собирают фантастические картины и ленты о научно-техническом

прогрессе.

Напомним, что боевик Warcraft вышел на

российские экраны в конце весны. Экранизацию популярной игры разгромили

критики. В нашем прокате она собрала всего 22,5 миллиона долларов.