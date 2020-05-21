 

Бывшего юриста Трампа выпустили из тюрьмы под домашний арест

21.05.2020, 17:30, Новости дня

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трехлетнему сроку заключения, досрочно выпущен из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Коэн, срок заключения которого в федеральной тюрьме в Отисвилле истекает в ноябре 2021 года, сможет провести его остаток под домашним арестом, передает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Уточняется, что в течение последних двух недель Коэн соблюдал карантин.

В начале апреля генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции,

«Вам поручено перевести под домашний арест после 14-дневного карантина всех заключенных, которые, на ваш взгляд, являются подходящими кандидатами для такого отбывания наказания», – отметил он.

Ранее конгресс США проводил новую проверку в отношении американского президента Дональда Трампа по поводу платы за молчание женщинам, с которыми у президента США, возможно, были любовные связи.

Напомним, в скандале был замешан Майкл Коэн. Его обвинили в том, что он выплачивал деньги порноактрисе и модели в обмен на их молчание о предполагаемых интимных связях с Трампом. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы.



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