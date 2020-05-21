 

Россиянам предложили присоединиться к челленджу #МыВместеКосмос

21.05.2020, 17:30, Новости дня

Волонтеры акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и госкорпорация Роскосмос предлагают присоединиться к челленджу #МыВместеКосмос, итогом которого станет отправленный на МКС единый коллаж с фотографиями участников акции.

Акция организована с целью привлечения внимания к деятельности каждого, кто вносит вклад в борьбу с пандемией, сообщается на сайте «МыВместе2020».

Все желающие до 30 мая могут сделать фото с табличкой #МыВместеКосмос в процессе оказания помощи, опубликовать его на странице ВКонтакте или  Instagram. В описании поста необходимо написать слова поддержки окружающим, рассказать о своих мечтах на самоизоляции, добавив в пост хештеги #МыВместеКосмос и #МыВместе. Аккаунт пользователя должен быть открытым.

Работы соберут в единый коллаж, распечатают и в июле отправят на МКС, а после орбитального путешествия передадут в главный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Три самых креативных участника получат специальные призы. 

Госкорпорация Роскосмос с самого начала распространения угрозы коронавирусной инфекции мобилизовала все возможные ресурсы, чтобы внести вклад в борьбу с пандемией. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин перечислил пожертвование в фонд общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и предложил своим коллегам присоединиться к этой инициативе.



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