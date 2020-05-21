В РФ отзывают кроссоверы Volkswagen Touareg 2019 года выпуска

21.05.2020, 17:25, Новости дня

Немецкая автомобильная компания Volkswagen сообщила о массовом отзыве кроссоверов Touareg на российском рынке.

В частности, специалистами подтверждено, что в данных моделях обнаружена утечка масла из коробки передач. Вынужденная программа по отзыву техники коснется в отношении свыше 1100 экземпляров кроссоверов, выпущенных в прошлом году. Выявлен дефект в сварочном соединении трубки трансмиссионного масла. Специалистам понадобится устранить проблему для исключения дальнейшей протечки.

Вместе с тем для выявления того, что конкретный автомобиль попадает под отзыв можно обратиться к сайту Росстандарта, где необходимо ввести идентификационный код Touareg, после чего будет дан ответ о наличии или отсутствии данной неисправности.