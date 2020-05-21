Бренд Renault представила обновленный Kaptur для России

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21.05.2020, 17:25, Новости дня

Известный бренд Renault рассекретил новую версию кроссовера Renault Kaptur для рынка России.

Особенностью предложенной модели следует выделить турбированный двигатель, улучшенный мультимедийный комплекс, а также усовершенствованное шасси. Кроме того, стоимость указанной модели в РФ стартует от 1,02 миллиона рублей. В данном случае удорожание составит до 20 тысяч рублей на фоне стоимость предшественника. Вместе с тем разработчики применили в модели силовой агрегат и коробку передач от купеобразного кроссовера Arkana.

Под капотом установлен 1,3-литровый двигатель на 150 л.с. мощности. В зависимости от комплектации, новинка получил передний и полный привод. Напомним, в базовом исполнении кроссовер продается с прежним агрегатом на 1,6 литра с производительностью 114 л.с.



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