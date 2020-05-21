Скандалы: Золотые дети

21.05.2020, 17:20, Разное

Forbes составил новый рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров

По оценкам Forbes, на 16 апреля 2020 года в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием $439 млрд. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (281), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом $1,56 млрд. На самом деле суммы варьируются от $18 млрд в семье крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова F 5 до $188 млн — столько приходится на каждого из шести детей девелопера Владимира Лещикова F 87, владельца группы «Славянский мир».

В нашем списке представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд. Общее количество детей в этих семьях — 51. Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился. В нем появилось пять новых участников из двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова F 13 плюс сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева F 25. Им уступили место дети Петра Авена F 23 — их в этом году стало больше, у председателя совета директоров Банковской группы «Альфа-банк» появился третий ребенок, сын Филипп. Еще одно место уступил сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского F 54 Александр — в этом году его потенциальное наследство составило $2,1 млрд.

Методика составления рейтинга не менялась: мы берем состояние миллиардера и делим его на всех признанных детей. Мы не учитываем в расчетах супружеские доли. Также мы не учитываем заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана F 8 и Владимира Потанина F 1, о том, что больших денег своим детям они оставлять не собираются и все свои миллиарды отдадут на благотворительность.

Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова. У одного из участников — совладельца LetterOne и «Альфа-Групп» Михаила Фридмана в 2019 году родилась дочь. Теперь у него пятеро детей (четыре девочки и мальчик) и более низкое место в рейтинге — в прошлом году каждый из его детей теоретически мог рассчитывать на $3,8 млрд (№12 в рейтинге), в этом году отцовские $14,1 млрд делятся уже на пятерых — каждому достается по $2,8 млрд и 16-е место.

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова, по словам отца, никогда не будет руководить его компанией. Юсуф окончательно ушел из «Лукойла» в 2018 году и занялся своим бизнесом — начал производить энергетический напиток Plan B. За неполный 2018 год чистая прибыль ООО «План Б» составила почти 3 млн рублей. В сентябре 2019-го он зарегистрировал вторую компанию — ООО «Цифровые технологии», которая занимается рекламой. У его жены Алисы тоже свой бизнес — ее туристическое агентство President Travel в январе 2020 года отправило в Руанду телеведущую Екатерину Андрееву, которая была в полном восторге и хвасталась в Instagram своими завтраками с жирафом.

Дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Виктория Михельсон изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и с 2016 года входит в попечительский совет New Museum. Виктория выступает куратором проектов в фонде поддержки молодых российских художников «Виктория — Искусство быть современным» (V-A-C Foundation), созданном ее отцом. В 2020 году она вошла в состав экспертного совета VII Московской международной биеннале молодого искусства. Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства». Ее младшего брата с молодой мамой и папой можно встретить, например, в ресторане Semifreddo.

Сын основного акционера УГМК Джахангир окончил Лондонскую школу экономики и бизнес-школу Hult и с 2012 года работает в России в группе отца. В октябре 2019-го он был назначен директором по трансформации УГМК, а до этого четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода группы. Его задача сегодня — внедрение новых навыков и инструментов, в том числе и цифровых, для повышения эффективности работы УГМК. Опыт в этом у Джахангира есть — его компания «Инфрамайн» уже несколько лет занимается разработкой цифровых решений для предприятий металлургической, угольной и химической промышленности.

У владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко и его супруги, бывшей сербской модели и солистки белградской группы Models Александры Мельниченко (в девичестве Николич) двое детей: восьмилетняя Тара и трехлетний Адриан. Мельниченко любят путешествовать всей семьей, включая старенькую болонку Валу, которую миллиардер когда-то давно подарил супруге на День святого Валентина. Летом 2019 года семейство можно было увидеть в курортном городке Портофино на побережье Италии, куда они прибыли на своей парусной мегаяхте «А». В конце сентября их яхта пришвартовалась в порту Венеции, а в марте-апреле 2020-го во время тотального карантина, все время оставалась в бухте Ла-Сьота в Провансе.

Сыновья Владимира Лисина занимаются семейным бизнесом. Старший сын Дмитрий, выпускник LSE и РАНХиГС, работает в компаниях отца с середины 2000-х, входит в советы директоров «Первой грузовой компании» и «Первой портовой компании», занимает пост директора по стратегическому планированию «Аддуко менеджмент», которая управляет, в частности, спортивно-стрелковым комплексом «Лисья нора» и благотворительным фондом «Институт социального развития». Младший сын Юрий живет в Лондоне, владеет люксембургской компанией по управлению частным капиталом RiskInvest Holding, ей принадлежит 4,25% акций Fletcher Group, в которую входят НЛМК и UCLH. Дочь Анастасия учится в МГУ.

Летом 2015 года единственная дочь генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) окончила Ломоносовскую школу «Интек» в Истринском районе Подмосковья с золотой медалью «За особые успехи в обучении». Сразу после школы поступила на платное отделение экономического факультета Высшей школы экономики. По окончании четвертого курса бакалавриата в 2019 году Мария Андреевна Козицына в общем рейтинге 245 студентов своего курса оказалась среди четырех студентов с одинаковым результатом на местах 119–122. Средний балл Козицыной составил 7,12 из 10 возможных. Это лучше, чем год назад (127-е место и 6,96 балла).

Старшая дочь совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Наталья изучала литературу в Оксфорде. Вернувшись в Россию, по словам источников Forbes, занялась кино. Ксения окончила Эдинбургский университет, изучала философию и французский. Ее муж — Глеб Франк, сын гендиректора «Совкомфлота» Сергея Франка. Пара воспитывает двоих сыновей. Ксения работает в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко. У нее, как и у родителей, есть гражданство Финляндии. В 2013 году президент Путин наградил Ксению и ее мать орденами Дружбы за укрепление сотрудничества с Россией. Младший сын Иван родился в Хельсинки, изучает международные отношения в Женевском университете.

Сын Александр находящегося под санкциями владельца ГК «Ренова» — гражданин США по рождению. Он окончил Йельский университет, как и его старшая сестра Ирина, и с тех пор живет в Нью-Йорке. Занимается венчурными инвестициями американской Columbus Nova, владеет автосалонами Algar Ferrari в Филадельфии и Stewart’s Classics в Денвере, входит в совет директоров компании RSE Markets, управляющей стартапом Rally Rd. (коллективные инвестиции в коллекционные автомобили). Ирина с 2002 года живет в Москве с двумя детьми и мужем Салаватом Резбаевым, основателем Trilogy Capital Group. До 2009 года она работала в СУАЛе и в «Ренове», а сегодня называет себя самозанятой.

Сын члена Совета Федерации от Республики Дагестан Саид Керимов в 2016 году окончил факультет международного бизнеса и делового администрирования МГИМО. Сегодня именно он владеет основными активами семьи, в том числе 78,19% акций золотодобывающей компании «Полюс» и Международным аэропортом Махачкала. Саид входит в совет директоров «Полюса» с апреля 2016 года, работает членом комитета по стратегии. Его старшая сестра Гульнара в 2014-м вышла замуж, а в 2016 году вместе с братом стала членом совета директоров «Полюса», но задержалась там ненадолго, до декабря 2017 года. Сегодня семья Керимова в полном составе в Москве — пережидает пандемию.

Старшие дети Потанина серьезно занимались аквабайком: Иван неоднократно выигрывал чемпионаты России, Анастасия трижды становилась чемпионкой мира. В 2018 году она вышла замуж за инструктора по спортивно-бальным танцам Артема Кручина. Потанин устроил дочери роскошную свадьбу в Антибе. Тогда же Анастасия открыла на «Винзаводе» галерею современного искусства Artis. Ее братья живут в Америке. Иван окончил МГИМО, работает аналитиком в нью-йоркской финансовой компании LR Global. Василий окончил в Нью-Йорке Friends Academy, а теперь учится в школе бизнеса Теппера при Университете Карнеги — Меллона. Младших детей, мальчика и девочку, миллиардеру родила вторая жена Екатерина.

Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж. Позже начала свой бизнес, с 2014 года владеет строительной компанией «Реконструкция». Ольга проработала на ММК 13 лет, в последние годы — директором по финансам московского представительства. В 2017 году ушла, сохранив место в совете директоров. Ольга владеет виллами (Villa les Figuiers и Villa Nellcote) во Франции, которые ранее принадлежали отцу. У нее трое детей. «Я, как отец, не могу не радоваться успехам моих дочерей, тому, что они сформировались как настоящие личности», — говорил в беседе с журналом «Бизнес России» миллиардер.

Сын второго крупнейшего акционера «Лукойла» Антон — лондонский отельер и ресторатор, окончил Университет Суррея по специальности «менеджмент и туризм» и бизнес-школу Regents. В феврале 2019 года открылся его второй люксовый отель — Vintry & Mercer. Первый — The Ampersand Hotel (Южный Кенсингтон) работает с 2012-го и славится высокой кухней. Сестра Екатерина училась в МГИМО и в том же Regents. В 2014 году она вышла замуж за Юхана Гераскина, технического директора ФК «Спартак» (до октября 2018 года). Зять владельца «Спартака» с сыном миллиардера Бориса Зингаревича Антоном недавно основали спортивное агентство. Его клиентами стали пять футболистов ЦСКА.

Дочь владельца сети «Магнит» Полина, как и сам Галицкий, окончила Кубанский государственный университет по программе «Экономика». КубГУ до сих пор получает от Галицкого финансовую поддержку: в конце 2019 года он обещал дать деньги на улучшение материальной базы и создание новых образовательных программ. На старших курсах Полина интересовалась жизнью отцовской компании: присутствовала на совещаниях, общалась с начальниками подразделений, вникала в подробности управления. Но Галицкий не хочет, чтобы она занималась бизнесом. «Я видел бизнес. Я не хочу такую жизнь своей дочери», — говорил он в интервью «Русским норм!». Он не дал бы дочери денег на собственное дело.

Старшая дочь бывшего владельца «Уралкалия» Екатерина замужем за латиноамериканским политиком и бизнесменом Хуаном Сартори, с которым познакомилась в Университете Лозанны (HEC Lausanne). Свадьба состоялась на греческом острове Скорпиос, который принадлежит семейному трасту Рыболовлевых. В 2019 году Сартори планировал баллотироваться в президенты Уругвая, но проиграл на внутренних партийных праймериз и в октябре был избран в Сенат. Екатерина не работает, у пары двое маленьких детей, они живут в Уругвае. Младшая дочь Рыболовлева Анна окончила школу в Швейцарии и сейчас учится на первом курсе одного из швейцарских вузов.

Со старшим сыном Ильей владелец «Северстали» давно не общается, так же как и с его матерью, своей первой женой Еленой Митюковой, с которой развелся в 1996 году. От второй жены, тоже Елены, у него два сына — Кирилл и Никита. Им Мордашов в 2019 году передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристической TUI. К управлению компаниями братья пока отношения не имеют — они студенты, оба учатся в одном из самых лучших московских вузов на гуманитарных факультетах. Трое младших детей ходят в школу Wunderpark на Новой Риге, которую открыла их мама Марина. Сейчас они учатся удаленно — школа успешно перешла на работу в режиме онлайн.

Старшая дочь основателя «Альфа-Групп» Лора во время учебы в Йельском университете танцевала в балетной труппе Yaledancers, сейчас танцует в израильском национальном балете. Катя, окончив Йель, осталась в Нью-Йорке. С сентября 2019-го — менеджер в The Commission for Art Recovery, компания возвращает евреям похищенные нацистами предметы искусства. Сын Александр окончил британскую школу Севенокс и вернулся из Лондона в Москву. Из-за коронавируса он решил отложить поступление в бизнес-школу Штерна (США) и вплотную занялся бизнесом — в 2019 году с партнерами создал SF Development, начал с поставок жвачки Love is… в торговые сети. Ника живет и учится в Москве.

Сын совладельца «Евраза» начинал карьеру в компании отца. Отработав год, он перешел в УК «Тройка Диалог» на должность аналитика по телекомам и IT-сектору. Наследник миллиардера попробовал себя и на госслужбе в «Росатоме», но разочаровался и уехал в Лондон получать MBA. Там же будущий бизнесмен устроился на работу в венчурный фонд DFJ Esprit, а позже вместе с другом, с которым учился во ВШЭ, создал уже свой фонд. Сейчас под управлением его Target Global находится более €800 млн. «Я, конечно, не выпускник мехмата, но склад ума у меня скорее технический», — говорил Фролов-младший в интервью «Ведомостям».

Коронавирус разлучил на время семью Алексея Кузьмичева, партнера Михаила Фридмана по «Альфа-Групп» и LetterOne, — он остался в Москве, а в Париже его ждут полуторагодовалые двойняшки Марго и Тая и их старший брат Алексис. Он учится в одной из лучших частных школ Парижа, играет в теннис, слушает рок. В 2019 году всерьез увлекся футболом. На новогодние каникулы, как и в прошлом году, ездил с отцом кататься на лыжах в Санкт-Мориц. Его маме Светлане Кузьмичевой-Успенской в этом году тоже удалось побыть в горах, но большую часть времени она все-таки провела с девочками на море в Сен-Тропе.

Cтаршая дочь совладельца LetterOne Ева в 2019 году родила второго ребенка, девочку. Ее первенцу Борису еще нет двух лет. Муж Евы, голландский юрист Алекс ван дер Цван, до 2017 года работал в юрфирме Skadden. В апреле 2018-го его приговорили к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний агентам ФБР о его связях с Риком Гейтсом, партнером бывшего главы кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Из-за этого он лишился и адвокатской лицензии в UK. Младшая дочь Германа Хана Эля в этом году должна была танцевать на выпускном балу в Веллингтон-колледже. Вместо этого она вместе со всей семьей изолирована в Москве, ждет окончания пандемии.

Сын владельца «Фосагро» Андрей уже более 16 лет работает в компании отца, с 2013 года — генеральным директором. «В выборе управленческих решений я полностью свободен. Андрей Григорьевич в оперативном управлении не участвует, каких-либо директив не дает», — пояснил Гурьев-младший Forbes. Его сестра Юлия Гурьева-Мотлохов — соучредитель Благотворительного фонда Андрея Гурьева, активно участвует в его работе. Ее муж Алексей Мотлохов — сын бывшего заместителя губернатора Мурманской области, управляет накоплениями семьи в хедж-фонде Kola Capital. Юлия с мужем и тремя детьми живет в Лондоне, в районе Хайгейт, рядом со знаменитым особняком Витанхерст своего отца.

Елена Березанская, Анастасия Ляликова

Оригинал материала: «Форбс»

«Форбс», 21.05.20, «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?»

Несмотря на то что миллиардеры всячески прячут своих детей, мы с каждым годом узнаем о них все больше и больше. И это важная информация, ведь именно они в будущем заменят своих родителей в списке Forbes.

В середине 1990-х у владельца НЛМК Владимира Лисина F 2 сгорела дача. Тогда у будущего миллиардера было два сына-школьника, за которых он сильно испугался. Детей немедленно отправили за границу, а сам бизнесмен до сих пор предпочитает никому ничего не рассказывать о своей семье. Один из сыновей, старший Дмитрий, позже вернулся в Россию и уже более 15 лет работает в компаниях отца, входит в советы директоров, но на публике не появляется — ни одной его фотографии за все шесть лет работы над рейтингом «Наследники миллиардеров Forbes» нам так и не удалось найти. Так же как и фотографий его брата Юрия и сестры Насти.

В своем стремлении беречь детей от посторонних глаз Лисин далеко не одинок. Глубоко в тени остается и сын члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова F 13 Саид Керимов, хотя именно он сегодня владеет семейными активами. Саид входит в совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» с апреля 2016 года, работает членом комитета по стратегии и даже ходит на заседания совета, но ни одной его фотографии вы нигде не увидите. Forbes посчастливилось однажды встретиться с Саидом и побеседовать с ним больше часа, но ни о каком интервью под запись или о съемке так и не удалось договориться. Про его сестер тоже мало что известно: старшая Гульнара в 2014 году вышла замуж, но как она выглядит, так и осталось загадкой — редкие фото и видео с роскошной свадьбы, которые можно найти в интернете, очень плохого качества, на них ничего невозможно разобрать. Что уж говорить про несовершеннолетнюю дочь Керимова Амину.

С информацией о наследницах всегда сложнее, и не только в мусульманских семьях. Даже в тех редких случаях, когда известно про одного наследника, другой может оставаться в тени. Так, например, сын владельца производителя удобрений «ФосАгро» Андрея Гурьева F 25 38-летний Андрей ни от кого не прячется, свободно общается с прессой. Он уже более 16 лет работает в «ФосАгро», последние семь лет — генеральным директором. Решения принимает самостоятельно — отец в оперативном управлении не участвует. Он вместе со своей младшей сестрой Юлией в этом году впервые вошел в рейтинг наследников. Связаться с ним и получить подробную информацию не составило никаких проблем, чего не скажешь о Юлии.

Нам с трудом, но удалось найти дату ее рождения. Редкое фото Юлии случайно обнаружилось на сайте патриархии РПЦ, после чего семья предоставила нам для публикации другое, лучшего качества. Юлия с мужем и тремя детьми живет в Лондоне, в районе Хайгейт, рядом со знаменитым особняком Witanhurst, который Гурьев-старший приобрел в 2008 году за £50 млн. Ее фамилия — Гурьева-Мотлохов. Юлия занимается семейной благотворительностью, курирует работу «Благотворительного фонда Андрея Гурьева», а ее муж Алексей Мотлохов — сын бывшего заместителя губернатора Мурманской области Владимира Мотлохова, управляет накоплениями семьи в хедж-фонде Kola Capital.

В этом году мы пытались выяснить, как повлияла пандемия на планы участников рейтинга. Оказалось, некоторые дети не смогли спокойно закончить учебу в школах и поступить туда, куда хотели. Младшая дочь совладельца LetterOne и «Альфа-Групп» Германа Хана F 14 Элеонора в этом году окончила Wellington College, но выпускного бала у нее не было — девушка вернулась в Москву, чтобы во время эпидемии быть с семьей.

Друг Эли, сын Михаила Фридмана F 8 Саша Ожельский из-за коронавируса отложил свое переселение в Нью-Йорк, где он собирался поступать в Stern School of Business. Он вернулся из Лондона в Москву и планирует подождать год прежде, чем продолжить учебу. Этот год он решил посвятить бизнесу — создал с друзьями компанию SF Development, которая поставляет жвачку Love Is… и другие товары в торговые сети. Партнеры также начали работать над созданием акселератора.

Продуктами питания последние пару лет занимается и единственный сын президента и крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф — его компания производит энергетический напиток Plan B. У жены Юсуфа белокурой красавицы Алисы тоже свой бизнес — туристическое агентство President Travel. Алиса сама любит путешествовать, больше всего в последнее время ей нравится Африка. В январе 2020 года она отправила в Руанду телеведущую Екатерину Андрееву, которая была в полном восторге и хвасталась в Instagram своими завтраками с жирафом.

Несмотря на то что миллиардеры всячески прячут своих детей, мы с каждым годом узнаем о них все больше и больше. И это важная информация, ведь именно они в будущем заменят своих родителей в списке Forbes. В нашем рейтинге сегодня представлены наследники из 20 семей (51 человек). Они унаследуют в общей сложности $237 млрд, в среднем по $4,65 млрд на каждого. Новый рейтинг наследников с подробностями жизни его участников вышел в четверг в журнале Forbes и одновременно на сайте (здесь).

Елена Березанская