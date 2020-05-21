Скандалы: Алексею Хотину устроили «Полярное сияние»

21.05.2020, 17:20, Разное

Налоговики доказали в суде незаконные схемы ухода от налогов предприятий бывшего владельца «Югры», а также сомнительные сделки на миллиарды рублей с аффилированными структурами

Налоговые органы доказали в суде первой инстанции незаконные схемы связанного с бывшим владельцем КБ «Югра» бизнеса, стоившие бюджету сотен миллионов рублей. Фискалы расписали связи между нефтедобывающей компанией «Полярное Сияние», холдингом «Русь-Ойл» и арестованным по обвинению в растрате бизнесменом Алексеем Хотиным, а также установили сомнительные сделки на миллиарды рублей с аффилированными структурами. К прочему, в материалах проверки нашли отражение фиктивная продажа десятков тысяч тонн нефти, утечка средств в оффшорные компании, залоги в Сбербанке и фамилии известных бизнесменов – партнеров Хотина. Пока последний вместе с экс-менеджерами банка «Югра» разбираются с новыми миллиардными претензиями госкорпорации АСВ, в ХМАО арбитраж готовится к процессу о банкротстве нефтяной компании «Каюм Нефть», подконтрольной зарегистрированной на острове Мэн Exillon Energy Хотина. В этом конфликте с компанией из Нягани ФНС также заявлено об интересах бюджета более чем на полмиллиарда.

Арбитражный суд Москвы раскрыл подробности крупных финансовых разбирательств между ФНС и ООО «Компания Полярное Сияние», которое связывают с бизнесом бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, объединяющим перечень нефтедобывающих активов на территории ХМАО. Так, в первой инстанции «Полярное Сияние», ранее выкупленное кипрской Trisonnery Assets Ltd у ConocoPhillips и «Роснефти», не смогло оспорить претензии налоговой инспекции более чем на 700 миллионов.

Как выяснила «Правда УрФО», по итогам выездной проверки добывающей компании были предъявлены недоимки по налогу на прибыль и НДС в размере свыше 487 млн рублей, пени на 94,4 млн, а также штрафы более чем на 193 млн. Претензии госоргана касались целой череды крупных сделок, часть из которых выразилась в договорах поставки бурового оборудования и труб для «Полярного Сияния» на общую сумму более 3 млрд рублей.

При подробном анализе этих соглашений ревизоры выявили длинный список примечательных обстоятельств. Например, из документов суда следует, что после заключения договоров поставки со спорными контрагентами они получили 100% авансов. При этом фактически поставка была произведена только ООО «Бурнефть», ООО «Стройэкономмаркет», ООО «Стимул» на общую сумму 260,8 млн. Далее этот товар был якобы реализован компании «Провидер» за 262,5 млн.

Между тем в ФНС посчитали, что «Полярное Сияние», поставщики и покупатель являются аффилированными и входят в холдинг «Русь-Ойл» (согласно открытым данным, управляла АО «Негуснефть», зарегистрированным в городе Радужный ХМАО-Югры). Так, фискалы указали, что «Trisonnery Assets Ltd через ее собственника Сергея Кошеленко и Exillon Energy контролируется АО «Русь-Ойл» и ее конечным бенефициаром Хотиным, имеющим прямой контроль над банком «Югра».

В доказательство этих связей инспекторы указали, что контрагенты имели счета в банке «Югра», один телефон и адрес электронной почты, а их работники, так же, как и сотрудники «Полярного Сияния», перешли в организации из «Русь-Ойла». Также проверяющие обратили внимание, что партнеры добывающего актива не имели имущества, активов и осуществляли взаимоотношения только с ним, а после инициировали ликвидацию.

«Уплачивали минимальные налоги, несмотря на декларирование полученных от заявителя доходов. Переводили все полученные денежные средства на погашение ранее полученных от ПАО Банк «Югра» кредитов и процентов, либо перечисляли в оффшорные компании, подконтрольные Хотину А.Б. и холдингу «Русь-Ойл», – добавили в МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1.

Кроме того, была отмечена нетипичность этой сделки, выразившаяся в 100% оплате авансов, сроках поставки и объемах.

В итоге суд, как и налоговики, пришел к выводу о «подконтрольности «Полярного Сияния» компании «Русь-Ойл» в лице ее генерального директора Сергея Подлисецкого, а также косвенном контроле над деятельностью со стороны конечного бенефициара «Русь-Ойл» Хотина и банка «Югра», а также необоснованности вычетов по НДС на сотни миллионов рублей.

Согласился арбитраж с позицией госоргана и по сделке, в рамках которой «Полярное Сияние» якобы должно было продать ООО «Провидер» 30 тысяч тонн нефти. Фискалы указали, что у компании на дату заключения договора отсутствовал избыток нефти, а сделка была фиктивной и направленной на уменьшение обязательств перед бюджетом.

«Договор с «Провидер» являлся неисполнимым с обеих сторон, поскольку изначально не предполагал оплату, с учетом объема добычи нефти, <…> у «Провидер» отсутствует какие-либо имущество и транспортные средства, сама компания не покупает и не продает нефть и не заключала никаких договоров на аренду цистерн или услуг по транспортировке нефти; покупатель нефти, согласно ранее установленным обстоятельствам, полностью подконтролен АО «Русь-Ойл», так же, как и заявитель», – говорят в МИФНС.

Потерял бюджет, судя по информации налоговиков, даже на операциях с переводом долга, связанного с покупкой «Полярного Сияния» Trisonnery Assets Ltd. По этому эпизоду компании были предъявлены претензии более чем на 173 млн.

Отметим, что конфликт вокруг «Компании Полярное Сияние», вероятно, станет очередным ударом по «Русь-Ойлу» и активам, связанным с Хотиным на территории ХМАО.

Так, «Правда УрФО» уже подробно описывала проблемы АО «Негуснефть» и «Юкатекс-Югры» (Нягань), которые активизировались после ареста бизнесмена. Кроме того, ранее требования более чем на 675 млн рублей были поданы ФНС к «Каюм Нефть» (Нягань), подконтрольной Exillon Energy Хотина.

Сам же предприниматель, которому вменяли растрату более 200 млрд рублей, к прочему, в рамках дела о банкротстве банка «Югра», вместе с бывшими менеджерами финорганизации получил от АСВ требования почти на 2 млрд рублей.

Андрей Щербов