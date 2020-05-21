МИД отреагировал на сообщения о выходе США из Договора по открытому небу

21.05.2020, 17:16, Новости дня

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет прискорбным шагом, заявили в министерстве иностранных дел России.

Это соглашение – ключевой документ по обеспечению взаимного доверия в Европе, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что Москва пока не получала от Вашингтона официального уведомления о выходе из договора.

Между тем, Associated Press сообщило, что США уже якобы уведомили партнеров о решении выйти из Договора по открытому небу.

СМИ в четверг сообщили, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявит РФ о выходе из Договора по открытому небу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности. По его словам, под угрозой находится в том числе Договор по открытому небу.