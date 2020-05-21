Мнение: Мейлру-Агент – всё

21.05.2020, 17:10, Разное

С некоторым уже священным ужасом наблюдаю за тем, как сервис Мейл.ру сам себя уничтожает. Прямо-таки “харакири в прямом эфире”. Сначала они вдрызг – сами, добровольно – испоганили интерфейс своей почты, сделав работу с ней почти невозможной; это было особенно круто, учитывая, что до “улучшений” почта Мейл.ру была, пожалуй, самой удобной и интуитивно понятной из всех (гугловский Гмейл и рядом не валялся).

А сейчас мазохизм продолжился: точно так же, без каких-либо объяснений, они снесли свой собственный Мейлру-Агент – то немногое, что еще заставляло некоторых из нас, из чистой ностальгии, все-таки заходить порой на их прОклятую платформу.

Ну что тут сказать? Суицидальные стремления – признак психического заболевания. По всей видимости, руководство Мейл.ру давно и серьезно впало в клиническую депрессию. И кто им доктор? Никто. Финал тут один – похоронят за оградкой, без панихиды. Даже гражданской.

Меня тут спрашивают – зачем, типа, я мучаюсь с этими творениями русского гения в области IT? А я отвечаю, понурясь – ну вот так, имею эту странную, труднообъяснимую страсть ко всему русскому и даже русскоязычному. Я ведь и Яндекс когда-то любил… Как все русские люди – безответно.