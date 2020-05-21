МИД заинтересовался истинными целями присутствия ВМС США в Карибском бассейне

21.05.2020, 17:08, Новости дня

Москва хотела бы узнать истинные цели присутствия ВМС и ВВС США в Карибском бассейне, так ка на фоне сообщений об отправке Ираном нефтетанкеров в Венесуэлу это похоже на попытку американской стороны установить морскую блокаду Венесуэлы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По информации Пентагона, ВМС США сформировали ударную группировку в Карибском море. Хотела бы сказать, что туда передислоцированы три эскадронных миноносца в сопровождении корабля прибрежной зоны и противолодочных самолетов. Цель, которая декларируется под эти шаги, – обеспечение безопасности морского пространства для осуществляемой Вашингтоном и партнерами операции. Подобного проецирования сил в регионе не было давно», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Представитель ведомства добавила, что опубликованный Южным командированием ВС США репортаж о тренировках личного состава, «свидетельствует о его подготовке к высадке на крупные плавсредства, а отнюдь не к перехвату малых быстроходных катеров, которые, как заявлялось исходя из целей США, используются в данных случаях».

«Подключение кораблей к маневрам совпало с появлением информации о направлении Ираном нефтетанкеров для доставки топлива в Венесуэлу. В таком контексте усилия США выглядят как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы. Обращаемся к американским коллегам – готовы ли вы подтвердить, что сосредоточенные в Карибском бассейне военно-морские и военно-воздушные силы не имеют иных целей, кроме заявленных в рамках так называемой операции по пресечению незаконной деятельности? И еще один вопрос: как такие действия могут повлиять на безопасность судоходства в регионе, в том числе в свете соответствующих международных обязательств США?» – отметила Захарова.

При этом, по ее словам, США санкциями против Венесуэлы заблокировали более 116 млрд долларов.

«В результате односторонних ограничительных мер США совокупный объем заблокированных венесуэльских активов составляет более 116 млрд долларов. Тем самым от страны просто отрезают ресурсы и возможности для того чтобы приобрести столь необходимые диагностические лекарственные средства, вакцины, предметы индивидуальной защиты, медицинское оборудование и расходные материалы», – сказала Захарова.

«Действие введенных против Венесуэлы экономических санкций сродни просто такому эффекту коронавируса на организм человека. И в том, и в другом случае поражается система подачи кислорода. Я понимаю, что это очень символический образ, более художественный, но так или иначе пытаются сделать США, часть политического истеблишмента, все для того, чтобы удушить Венесуэлу», – добавила она.

Ранее сообщалось, что США заблокировали предложенный Москвой проект заявления Совбеза ООН об уважении суверенитета Венесуэлы. Кроме того, Белый дом

может ввести новые санкции против Ирана и другие правовые меры для блокировки экспорта иранской нефти в Венесуэлу.