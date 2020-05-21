Онлайн-спектакль, игры со звездами и большая вечеринка: Юлия Пересильд приглашает на день рождения фонда “Галчонок”

21.05.2020, 17:06, Разное

В этом году благотворительному фонду “Галчонок”, который помогает детям и молодым людям с органическими поражениями ЦНС и иными тяжелыми заболеваниями, исполняется 8 лет. В силу обстоятельств провести праздник в привычном формате невозможно, но команда фонда отлично справилась с вызовом и придумала не менее интересную онлайн-программу, которая растянется на несколько дней. Так, сначала, 24 мая, будет показан культовый спектакль “СтихоВаренье”, сыгранный уже 26 раз на сценах ведущих театров Москвы. В нем примут участие Юлия Пересильд, Елена Николаева, Павел Акимкин, Дмитрий Хрусталев, Олег Савцов, Тимур Орагвелидзе, Алиса Гребенщикова, Тимур Родригез, Юлия Хлынина, Артем Алексеев, Лика Каширина, Егор Колтон, Александра Колтон и Ольга Николаева. Все собранные от проведенного спектакля средства будут направленны на закупку кресла-коляски для подопечного БФ “Галчонок” Александра Клименко в рамках благотворительной программы “Под крылом”.

Юлия Пересильд и Дмитрий Хрусталев Марина Александрова Далее, с 25 по 29 мая, нас ждут онлайн-игры “Синее-белое”. Каждый желающий сможет проверить интуицию и мышление в виртуальных схватках со звездами: Юлией Пересильд, Мариной Александровой, Петром Наличем, Дмитрием Хрусталевым и многими другими известными актерами и музыкантами. Все собранные средства будут направлены на помощь реабилитологам в рамках акции “Врачи. SOS-save our speсialists”.



Ну и финальным аккордом станет закрытая онлайн-вечеринка – 30 мая в Zoom. Душевная атмосфера праздника будет дополнена DJ-сетами от ведущих артистов, а специальными гостями станут звезды и попечители Фонда.



Но и это еще не все: специальным событием станут мастер-классы от звезд и профессионалов своего дела, которые пройдут в прямом эфире с 1 по 5 июня. Так, Юлия Пересильд расскажет о самых частых ошибках и казусах на съемочной площадке; Евгения Дмитриева – актриса, театральный режиссер и педагог – проведет мастер-класс “Шпаргалка для поступающих в театральные ВУЗы”. Актер и композитор Павел Акимкин, музыкант-виртуоз Петр Главатских, актеры Александра и Егор Колтон также готовят особенные темы для своих мастер-классов. Все собранные от этого средства будут направлены на закупку кресла-коляски для подопечного БФ “Галчонок” Марата Кинжегулова в рамках благотворительной программы “Под крылом”.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте galchonok.online.

Юлия Хлынина