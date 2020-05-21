Джулия Робертс, Хью Джекман, Пенелопа Крус и другие звезды отказываются от своих соцсетей: в чем причина

21.05.2020, 17:06, Разное

Сторис завтраков и обедов, или очередные селфи в модном наряде, или у бассейна в роскошных особняках – на смену всем этим карточкам в Instagram и постам в Facebook Милли Бобби Браун, Сары Джессики Паркер и других знаменитостей скоро придет совсем другой контент. Бразды правления над собственными блогами они отдадут в руки… ученых, врачей, экономистов и других экспертов из разных сфер, которые в последние месяцы обрели все большее влияние. Сделана эта передача прав будет в рамках новой инициативы под названием Pass the Mic (“Передай микрофон” – Ред.), направленной на просвещение людей вообще и подписчиков этих селебрити в частности.

“Пока-пока Facebook, прощай Instagram”, – так начинается ролик с добрым десятком знаменитостей, приуроченный специально к старту этой кампании. “Последнее, что вам сейчас нужно, это слышать мое мнение”, – говорит одна из участниц инициативы на видео. “Теперь вы услышите здесь голоса десятка экспертов”, – подытоживает Джулия Робертс. Помимо Джулии, в кампании также приняли участие Шейлин Вудли, Милли Бобби Браун, Хью Джекман, Сара Джессика Паркер, Робин Райт, Рита Уилсон, Конни Бриттон, Алан Камминг, Пенелопа Крус и множество других звезд. Вместо них теперь на известных онлайн-площадках будут выступать доктор Энтони Фаучи, который консультирует президента США Дональда Трампа по вопросам медицины (кстати, недавно этого эксперта изображал Брэд Питт), Дама Минуш Сафик (директор лондонской Школы экономики), Эллен Джонсон Сирлиф (бывший президент Либерии) и другие известные личности.

Джулия Робертс Хью Джекман

Борьба с вирусом значит в том числе и умение прислушиваться к мнению экспертов, изучать научные факты и данные, чтобы понимать ситуацию. Эта впечатляющая группа экспертов со всего мира положит начало глобальному ответу на эту пандемию. Нам нужно объединить свои усилия и действовать сообща – особенно если речь идет о тех странах и сообществах, которые меньше всего способны переживать состояния шока и тревожности. Потому что пока мы все не будем в безопасности, в безопасности не будет никто,

– заявил в официальном комментарии представитель инициировавшей эту акцию компании One Гейл Смит. Продлится этот обмен знаниями и интернет-площадками несколько недель, по окончании которых звездам “вернут” их блоги.

Робин Райт Знаменитости в инициативе Pass the Mic