 

Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО

21.05.2020, 16:55, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве экс-главы правления телеканала “Интер”, бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО. Об этом 21 мая в Facebook сообщила дочь погибшего Екатерина Старицкая.

По ее информации, Кожара покинул СИЗО после внесения залога.

UPD: Cегодня подана апелляция по решению о снижении залогаКожара внёс залог и вышел на свободу. …

Posted by Katerina Starytska on Neljapäev, 21. mai 2020

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / В России будут выдавать вид на жительство при покупке недвижимости

01.05 / Пелоси хочет, чтобы Конгресс выделил $1 трлн штатам и муниципалитетам

30.04 / В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

27.04 / В России хотят штрафовать за шум ночью, в том числе за лающих собак и неисправную сигнализацию

02.05 / Собянин заявил о возможности производить в Москве вакцину от коронавируса

22.04 / Песков: Совбез ООН готовит документ об общем перемирии

28.04 / В YouTube показали, что происходит в киевском метро во время карантина. Видео

02.05 / Осмысление времени и пространства: искусство ушло на удаленку

14.05 / В ПФР рассказали, когда лучше подать заявки на выплаты на детей

13.04 / За хищение более 42 миллионов рублей управдому грозит до 10 лет тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска