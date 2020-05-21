Глава Ассоциации врачей скорой помощи Франции заявил, что боится второй волны COVID-19 “все меньше и меньше”

21.05.2020, 16:55, Новости дня

Вторая волна эпидемии коронавируса во Франции не началась. Как сообщает AFP, об этом заявил президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции Патрик Пеллу.

Он отметил, что математические модели предсказывали рост случаев заражения “с небольшим пиком, который должен был начаться сейчас, но на самом деле мы его не видим”. Глава ассоциации также добавил, что боится наступления второй волны “все меньше и меньше”.

Вместе с тем Пеллу подчеркнул, что это не значит, что эпидемия прекратилась и нужно отказаться от мер социального дистанцирования или ношения масок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

Во Франции заболели 181,7 тыс. человек, умерли 28,1 тыс., выздоровели 63,4 тыс.

С 11 мая во Франции началось смягчение карантина. Страну разделили на “зеленые” и “красные” департаменты в зависимости от эпидемической ситуации. Столичный регион Иль-де-Франс и еще три региона вошли в “красную” зону, где остаются более жесткие ограничения. В стране отменили ограничения на выход из дома, разрешили работу непродовольственных магазинов и парикмахерских.

За первую неделю после ослабления карантина во Франции выявили 25 новых очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран Le Journal du Dimanche.

Издание Le Figaro со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эммануэля Макрона сообщило 15 мая, что французские власти опасаются второй волны эпидемии. Собеседник журналистов сказал, что вторая волна “сломала бы моральный дух французов и помешала бы экономическому восстановлению”.