 

Генпрокуратуру Украины обязали расследовать вмешательство Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Шокина

21.05.2020, 16:54, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахКиевский суд обязал офис генерального прокурора Украины начать досудебное расследование того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Соответствующее постановление подписал судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк.

Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины уволили в 2016 году. Тогда причиной отставки генпрокурора называли многочисленные скандалы в ведомстве и провал борьбы с коррупцией. Шокин с 2017 года пытается восстановиться в должности, считая свое увольнение незаконным.

19 мая депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом. В числе прочих тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время он занимался расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден.

На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства. “Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов”, – говорит он. 

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что “пленки Деркача” могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене. При этом Генеральная прокуратура Украины уже возбудила уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко. 

Подлинность аудиозаписей официально не подтверждена. Однако считается, что дело против Байдена может повлиять на ход грядущих президентских выборов в США – демократ Байден, скорее всего, будет противником нынешнего президента Штатов, республиканца Дональда Трампа. 

 



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