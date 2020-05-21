“Роснефть” требует от РБК $0,6 млрд за статью о продаже венесуэльских активов

21.05.2020, 16:54, Новости дня

Нефтяная компания “Роснефть” обратилась в суд и требует взыскать с издания РБК рекордную для медиарынка сумму в размере 43 млрд рублей ( $0,6 млрд). Во столько в компании оценили ущерб репутации от заголовка “Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте “Роснефти”.

В “Роснефти” пояснили, что посчитали исковую сумму, сравнив динамику своих акций с отраслевым индексом ММВБ: в последние несколько недель акции “Роснефти” сильно упали в цене из-за общего падения цен на нефть на мировых рынках.

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