“Роснефть” требует от РБК $0,6 млрд за статью о продаже венесуэльских активов
21.05.2020, 16:54, Новости дня
Нефтяная компания “Роснефть” обратилась в суд и требует взыскать с издания РБК рекордную для медиарынка сумму в размере 43 млрд рублей ( $0,6 млрд). Во столько в компании оценили ущерб репутации от заголовка “Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте “Роснефти”.
В “Роснефти” пояснили, что посчитали исковую сумму, сравнив динамику своих акций с отраслевым индексом ММВБ: в последние несколько недель акции “Роснефти” сильно упали в цене из-за общего падения цен на нефть на мировых рынках.
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