 

США собрались объявить о выходе из Договора по открытому небу

21.05.2020, 16:53, Новости дня

В пятницу президент США Дональд Трамп объявит РФ о выходе из Договора по открытому небу, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам высокопоставленных чиновников администрации президента США, Трамп решил отказаться от этого соглашения и сообщит об этом РФ в пятницу, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что этот шаг можно рассматривать как еще одно свидетельство намерения Трампа выйти также из СНВ-3.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности. По его словам, под угрозой находится в том числе Договор по открытому небу.

Напомним, США уже вышли из ДРСМД, отказались ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО), а также до сих пор не приняли решения по договору СНВ-3.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / В онлайн-акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 3 млн человек

03.04 / COVID-19 во Франции: 1335 новых летальных случаев из-за подсчета погибших в домах престарелых

04.05 / Кадырова призвали сделать тренера «Ахмата» бомжом за слова о «ноющих» россиянах

23.04 / Шария в Украине окончательно сняли с розыска – СМИ

20.04 / Трамп: соглашение о помощи малому бизнесу может быть достигнуто в понедельник

17.04 / Донорам плазмы для лечения коронавируса в Москве пообещали денежные выплаты

01.05 / Linkiesta: РФ предложила итальянским политикам “оказать давление” на Брюссель в снятии санкций в благодарность за помощь в борьбе с COVID-19

07.05 / Заявки на участие в акции «Бессмертный полк – онлайн» подали около 2 млн человек

31.03 / В США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

24.04 / Die Welt – пандемия ослабила боеготовность НАТО, а на Россию не повлияла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска