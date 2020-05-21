Личное: Трушный пост членки по культуре

21.05.2020, 16:50, Разное

Милана Тюльпанова — членка основного состава Экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации — опубликовала в Инстаграме трушный, как она сама выражается, пост.



Фото: Соцсети

Когда я читала откровения членки, у меня болели глаза и вскипал мозг. У вас тоже вскипит. Вот увидите.

Пожалуй, процитирую.

Чисто из уважения к вам, мои дорогие читатели, я подсократила словесную дристню членки по культуре и убрала все её плачущие и подмигивающие смайлики.

ТРУШНЫЙ ПОСТ

Я решила больше не казаться , а быть , и первая тема , которая лично меня очень волнует – это мужики. Вас тоже? «Рынок мудаков» , кстати , не моих рук дело , хотя все мои там В общем , за последние два года , что я нахожусь , так сказать , в свободном плавании , чего только не происходило со мной в попытках завязать отношения – у меня спёрли дорогущие часы из дома , одному чуваку я дала в долг 50к и после возвращала их примерно пол года , угрожая походом к Малахову , познакомилась с парнем , который , как выяснилось , сидел на домашнем аресте , ещё один ездил на RR какой-то чуть ли не ручной работы , и общение наше закончилось на моменте , когда я ему там что-то поцарапала , так как он впал в бешенство Так , кто ещё…

О,ещё был один чувак из Москвы , который в образе Николая Чудотворца просил посмотреть документы , где значились все наши семейные активы , активно убеждая в том , что мы не в курсах , но нас на*бывают))

Ещё был «майор ФСБ» , который просил 10 миллионов рублей для этих же целей,найти неизвестные нам оффшорные счета.

И это небольшой перечень персонажей , с кем мне довелось столкнуться за относительно короткий срок.

Ребята,вам всем мои пламенные приветы

Вопрос , значит – НОРМАЛЬНЫЕ мужчины , вы где вообще?)))

Как видите по её «трушному посту», членка молодёжного совета по культуре при Госдуме РФ:

1) абсолютно не владеет русским языком,

2) плохо разбирается в людях (основополагающая характеристика любой дуры),

3) больше всего озабочена проблемой мужиков.

Головка государственной членки Миланки забита не вопросами культуры, а мужскими пиписьками, о чём девушка прямо и заявляет в своём Инстаграмчике.



Фото: Соцсети

В связи с этим у меня возникла пара вопросов к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину:

1) Что не очень молодая Милана Тюльпанова делает в молодёжном парламенте при Госдуме РФ?

2) Зачем Госдуме, в принципе, нужен молодёжный парламент? Какую такую жизненно необходимую функцию он выполняет?

Мне правда, интересно.

А, по-вашему, России нужен молодёжный парламент? А на фига?

Лично мне эта организация напоминает летний пионерский лагерь для деточек и писечек сами понимаете кого. Финансируемый почему-то за наш с вами счёт.