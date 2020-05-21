Fox News назвал фейком сообщения о взломавших почту Демократической партии «русских хакерах»

21.05.2020, 16:48, Новости дня

Утверждение о взломе «русскими хакерами» электронной почты Демократической партии США является выдумкой, под ним нет никаких доказательств, информирует телеканал Fox News.

Как напоминает телеканал, в 2016 году, во время предвыборной кампании, кто-то украл информацию с сервера электронной почты национального комитета Демократической партии. Демократы обвинили в этой краже агентов России, однако в действительности реальных доказательств этого никогда не было. При этом Национальный комитет Демократической партии так и не разрешил федеральным следователям изучить свои серверы электронной почты, вместо этого исследованиями занималась компания CrowdStrike, сообщил телеканал, передает RT.

Конгрессмен Адам Шифф лично опрашивал руководителя компании Шона Хенри, который сообщал, что конкретных доказательств в виновности российских хакеров у них не было.

«Что касается национального комитета Демократической партии, у нас есть индикаторы того, что данные были тайно скопированы. Конкретных доказательств у нас не было», – сказал Хенри.

Позднее Хенри добавил, что компания обладала лишь «косвенными доказательствами» о причастности русских.

По мнению Fox News, Адам Шифф намеренно не сообщил об этих деталях и подстроил обвинение.

«Это и тогда было вполне очевидно тем, кто внимательно следил за историей. Шифф так и не предъявил ни одно из так называемых доказательств того, что сервер национального комитета Демократической партии или, кстати, электронную почту (председателя избирательного штаба Хиллари Клинтон) Джона Подесты взломали российские госструктуры», – сообщил ведущий телеканала.

Напомним, Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике в ходе предвыборной кампании 2016 года, когда стало известно об использовании ею личной почты для служебных переписок в 2009–2013 годах (тогда Клинтон занимала пост госсекретаря).