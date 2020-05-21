 

Захарова опровергла сообщения о предложении РФ провести саммит США и Палестины

21.05.2020, 16:48, Новости дня

Сообщения в СМИ о том, что РФ якобы предложила провести в Женеве саммит США и Палестины являются фейком, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Мы комментируем оперативно, даем опровержения. Мы обратили внимание на серию публикаций в зарубежных и российских СМИ, которые с подачи некого издания Axios сообщили о том, что РФ якобы выступила с предложением провести в Женеве палестино-американский саммит с целью недопущения дальнейшей деградации ситуации в ближневосточном урегулировании… В очередной раз мы имеем дело с проявлением порочной практики искажения фактов, дезинформации… Вот с такими жуткими фейками мы имеем дело», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Ранее издание Axios сообщило, что замглавы МИД Михаил Богданов в недавнем телефонном разговоре якобы предложил спецпосланнику Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковицу провести «мини-саммит» США и Палестины с участием представителей стран-членов ближневосточного «квартета» (Россия, США, ЕС, ООН) и ряда арабских государств. Саммит якобы должен бы состояться в Женеве.

Захарова подчеркнула, что российская дипломатия сейчас постоянно сталкивается с вбросами и фейками.

Богданов также ранее назвал «полной чушью» сообщения об инициативе РФ провести этот саммит.

Напомним, глава Палестины Махмуд Аббас заявил о выходе из всех соглашений и договоренностей с США и Израилем и об освобождении от всех обязательств, включая сферу безопасности.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале реализации «сделки века», подготовленной вместе с США, по которой должны быть аннексированы «исконно израильские земли», а палестинцы изгнаны оттуда.

В ООН осудили намерение Израиля аннексировать спорные территории. При этом США указали на невозможность решить конфликт Палестины и Израиля в СБ ООН. 



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