Самолет с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию

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21.05.2020, 16:30, Новости дня

В Россию прилетел американский военный самолет с грузом аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США.

Военно-транспортный самолет С-17 из США приземлился в аэропорту Внуково-3, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вторая партия аппаратов ИВД из США поступит на следующей неделе, передает РИА «Новости».

«Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где в них есть реальная потребность», – сказала Захарова.

По ее словам, и поставка медоборудования Россией в США, и обратная помощь от Вашингтона осуществляется на безвозмездной основе – стороны полностью оплатили собственные поставки.

В среду с базы Чарлстон в Южной Каролине вылетел С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ для России. ВВС США выложили в Сеть видео вылета самолета.

В Госдепе сообщили, что США безвозмездно передают аппараты ИВЛ Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве.

Всего, по данным Белого дома, США бесплатно передадут РФ 200 аппаратов ИВЛ.



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