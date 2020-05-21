 

Армия Хафтара объявила о крупнейшей воздушной операции в Ливии

21.05.2020, 16:30, Новости дня

Силы Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара получили восемь боевых самолетов и объявили о скором начале крупнейшей воздушной операции в истории страны, сообщило турецкое издание «Сабах».

«В следующие несколько часов вы увидите крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии», – передает «Интерфакс» слова командующего воздушных сил ЛНА Сакера аль-Джоруши.

По его словам, связанные с Турцией объекты будут для экипажей самолетов «законными целями».

Ранее в ПНС заявили, что с авиабазы Хмеймим в распоряжение сил ЛНА якобы перелетели не менее шести истребителей МиГ-29 и Су-24. Неясно, является ли это пополнением сил Хафтара, или самолеты были на ремонте.

До этого силы ПНС отбили у ЛНА авиабазу «Ватийе» близ Триполи.

Газета ВЗГЛЯД во вторник писала о тяжелом поражении Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара в Ливии.



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