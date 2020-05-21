Приведены 10 причин, по которым иммунные паспорта – плохая идея

21.05.2020, 16:18, Разное

Иммунные паспорта – документы, которые должны свидетельствовать о том, что у человека есть антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Поскольку вакцины против этой инфекции не существует, сейчас их могли бы получить только люди, которые перенесли COVID-19. Предполагается, что предъявители таких паспортов могли бы получить ряд привилегий, включая расширение свободы передвижения.

Введение иммунных паспортов принесет больше вреда, чем пользы, убеждены авторы материала, который опубликовал в журнал Nature. Свое мнение высказали специалисты по биоэтике Натали Кофлер (Natalie Kofler) из Гарвардской медицинской школы и Франсуаза Бейлис (Françoise Baylis) из Университета Дэлхаузи. Они приводят как научно-практические, так и этические доводы против иммунной сертификации.

1. Мы не знаем, защищают ли выработавшиеся антитела от повторного заражения COVID-19. Кроме того, неизвестно, как долго антитела сохраняются в крови.

2. Тесты на антитела ненадежны. Возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты.

3. Требуется провести недосягаемое количество тестов. Десятки или сотни миллионов тестов должны быть сделаны для программы сертификации в одной стране (не менее двух для одного жителя). Современные темпы производства не отвечают такой потребности. Тестов будет не хватать даже в случае введения иммунных паспортов только для медработников.

4. Людей, перенесших COVID-19 недостаточно, чтобы поднять экономику. Невысокая распространенность болезни, помноженная на недостаток тестов, позволит лишь очень малому количеству людей получить разрешение для свободных работы и передвижения. Ученые сообщают, что, согласно расчетам, в США такую сертификацию сейчас получили бы лишь 0,43% от всего населения.

5. Контроль нарушает конфиденциальность. Иммунная сертификация должна сопровождаться системой идентификации и мониторинга. Бумажные документы неудобны и уязвимы (в том числе, к подделыванию), а информацию, которая хранится в электронном виде, сложно защищать. Системы наблюдения, которые связаны со смартфонами, собирают огромную массу личной информации. В то же время, нет уверенности, что будет с этими системами и этой информацией, когда пандемия закончится.

6. Пострадают маргинализированные группы населения. Специалисты по биоэтике считают, что с увеличение контроля несет потенциальные риски для этнических, сексуальных, религиозных и других меньшинств. Они напоминают, что во время пандемии во всем мире подвергались дискриминации выходцы из Азии, а в самом Китае – африканцы.

7. Из-за недостатка тестов доступ к ним будет неравным. Имеющийся опыт говорит, что люди, которые максимально нуждаются в тестировании, получат их в последнюю очередь.

8. Общественное расслоение на основе статуса по COVID-19. Могут появиться «иммунопривилегированные» и «иммунообделенные» люди. У привилегированных людей будет намного больше прав. Расслоение может усугубляться тем, что работодатели будут стремиться нанимать «иммунных» людей. Жители стран, в которых будет сложно пройти сертификацию, не смогут путешествовать.

9. Новые формы дискриминации. Сертификация иммунитета к SARS-CoV-2 может включать другую персональную информацию, включая данные о психическом здоровье и генетических тестах. Сегодняшний иммунный паспорт может превратиться в завтрашний биологический паспорт, который откроет путь к злоупотреблениям со стороны страховых компаний, работодателей и не только.

10. Угроза общественному здоровью. Из-за иммунных паспортов могут появиться ложные стимулы. Здоровые люди могут начать искать возможность заболеть COVID-19, поскольку в будущем это даст им больше свободы. Также люди могут получать документы нечестными способами, что также создаст риски для здоровья окружающих.

Бейлис и Кофлер считают, что иммунные паспорта – стратегия, которая связана не с общественными, а индивидуальными интересами, поэтому она противоречит миссии здравоохранения. Такая сертификация отвлекает от вещей, которые могли бы принести реальную пользу. К ним авторы относят вложения в разработку и, в дальнейшем, распространение вакцины против SARS-CoV-2, а также использование мер борьбы с инфекцией, эффективность которых известна (тестирование, отслеживание контактов, изолирование).

«Угроза свободе, справедливости и общественному здоровью заложена в любую систему, которая разработана для разделения общества на основе биологических данных. Любая политика и практика должна направляться курсом на социальную справедливость», – заключают авторы.