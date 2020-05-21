 

В Госдуме поддержали закон о праве переводить споры в российские суды

21.05.2020, 16:16, Новости дня

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект закона, по которому иск к россиянам и компаниям, попавшим под санкции, можно будет подать только в России.

Проект закона позволяет россиянам и российским юрлицам, в отношении которых введены меры ограничений, в случае невозможности обратиться в иностранный или международный суд, направить иск в российский суд, передает ТАСС.

Напомним, Госдума еще в 2019 году приняла в первом чтении проект закона.

Законопроект предусматривает полноценное судебное разбирательство в арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения этих граждан в России, либо по месту нахождения их имущества на территории страны.



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