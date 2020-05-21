 

Пушков назвал пропагандой обвинения США в адрес Китая в создании коронавируса

21.05.2020, 16:16, Новости дня

Обвинения со стороны США в адрес Китая в создании коронавируса носят пропагандистский характер, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Факты говорят в пользу того, что Китай – жертва эпидемии, а не ее инициатор, из этого нужно исходить», – сказал Пушков, передает РИА «Новости».

По его мнению, США пытаются переключить внимание с о своих «неумелых» действий по борьбе с пандемией в стране.

Коронавирус лишь привел к определенной паузе в существующих противоречиях между странами, но не вызвал стремление искать компромисс для решения важнейших проблем, отметил сенатор.

«Нам предстоит жить в более сложном мире», – заключил политик.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Китай должен вложить в борьбу с коронавирусом 9 трлн долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / N-TV – немцев призывают провести отпуск внутри страны — например, на ферме

27.04 / Во Франции зафиксирован исторический рост безработицы

07.05 / Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за COVID-19

06.05 / США разрабатывают соглашение для добычи ископаемых на Луне без России – СМИ

17.04 / В мире: Конфликт Индии и Китая несет для РФ большие риски

14.05 / Мошенники освоили “событийную” регистрацию фейковых сайтов

01.04 / Мужчина с мачете напал на продавца в московском «Магните»

03.04 / Американские нефтяники захотели вынудить Россию сократить добычу нефти

24.04 / Грузия – России: предпосылок для восстановления дипотношений нет

10.04 / Украина ждет от РФ подтверждения договоренности об обмене удерживаемыми лицами – Резников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска