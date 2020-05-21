Пушков назвал пропагандой обвинения США в адрес Китая в создании коронавируса

21.05.2020, 16:16, Новости дня

Обвинения со стороны США в адрес Китая в создании коронавируса носят пропагандистский характер, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Факты говорят в пользу того, что Китай – жертва эпидемии, а не ее инициатор, из этого нужно исходить», – сказал Пушков, передает РИА «Новости».

По его мнению, США пытаются переключить внимание с о своих «неумелых» действий по борьбе с пандемией в стране.

Коронавирус лишь привел к определенной паузе в существующих противоречиях между странами, но не вызвал стремление искать компромисс для решения важнейших проблем, отметил сенатор.

«Нам предстоит жить в более сложном мире», – заключил политик.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Китай должен вложить в борьбу с коронавирусом 9 трлн долларов.