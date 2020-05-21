США объявили о передаче в дар России 200 аппаратов ИВЛ
21.05.2020, 16:15, Новости дня
США объявили о передаче в дар России 200 аппаратов ИВЛ, чтобы помочь ей в борьбе с пандемией коронавируса.
Таким образом, вскоре после аналогичной широко разрекламированной поставки из Москвы Вашингтон поменялся с ней ролями.
Госсекретарь Майк Помпео объявил о поставке, разместив в Твиттере фотографию военно-транспортного самолета с американским флагом и коробками с логотипом Агентства США по международному развитию (USAID).
«США передают в дар российскому народу 200 аппаратов ИВЛ американского производства, чтобы помочь в борьбе с COVID-19», – написал Помпео.
«Мы взяли обязательство направить более 15 тысяч аппаратов ИВЛ более 60 странам и продолжаем быть глобальным лидером по вкладу в борьбу с этой пандемией», – добавил он.
Госдепартамент пока не ответил на вопросы, доставлен ли уже этот груз в Россию или когда планируется поставка.
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Русская служба «Голоса Америки»
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