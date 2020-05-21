 

США объявили о передаче в дар России 200 аппаратов ИВЛ

21.05.2020, 16:15, Новости дня

США объявили о передаче в дар России 200 аппаратов ИВЛ, чтобы помочь ей в борьбе с пандемией коронавируса.

Таким образом, вскоре после аналогичной широко разрекламированной поставки из Москвы Вашингтон поменялся с ней ролями.

Госсекретарь Майк Помпео объявил о поставке, разместив в Твиттере фотографию военно-транспортного самолета с американским флагом и коробками с логотипом Агентства США по международному развитию (USAID).

«США передают в дар российскому народу 200 аппаратов ИВЛ американского производства, чтобы помочь в борьбе с COVID-19», – написал Помпео.

«Мы взяли обязательство направить более 15 тысяч аппаратов ИВЛ более 60 странам и продолжаем быть глобальным лидером по вкладу в борьбу с этой пандемией», – добавил он.

Госдепартамент пока не ответил на вопросы, доставлен ли уже этот груз в Россию или когда планируется поставка.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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