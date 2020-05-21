Стрельба на военно-воздушной базе в Техасе
21.05.2020, 16:15, Новости дня
Руководство Военно-морского флота США заявило в четверг, что на военно-воздушной базе в Корпус-Кристи, штат Техас, имел место инцидент со стрельбой.
В обнародованном позднее заявлении руководство ВМС сообщило, что стрелявший схвачен, добавив, что при задержании получил ранения один из сотрудников службы безопасности.
О деталях случившегося пока не сообщается.
Ранее руководство базы сообщило в «Твиттере», что стрелявший находился вблизи одного из входов на ее территорию. В сообщении говорилось также, что все входы на территорию базы блокированы.
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