“Авангард” и новокузнецкий “Металлург” заключили договор о сотрудничестве

21.05.2020, 16:10, Новости дня

Клуб КХЛ "Авангард" и новокузнецкий "Металлург" заключили соглашение о спортивном сотрудничестве, по которому омичи в сезоне-2020/21 смогут командировать в "Кузню" до десяти игроков.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с "Металлургом", – сообщил генеральный менеджер омской команды Алексей Волков, слова которого приводит пресс-служба "Авангарда". – Для нас важно, чтобы наши молодые таланты развивались".

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» и хоккейный клуб «Металлург» (@metallurgnk) заключили договор о сотрудничестве: https://t.co/LJ7iNZBgQ9 pic.twitter.com/rwFjy7e6bE

— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 21, 2020

Напомним, "Авангард" завершил регулярный чемпионат сезона-2019/20 на третьей строчке Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом же раунде в серии до четырех побед уступил "Салавату Юлаеву".

Новокузнецкий "Металлург" ранее выступал в КХЛ, но в мае 2017 года Совет директоров лиги исключил клуб из КХЛ, после чего "Кузня" стала выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).