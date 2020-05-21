COVID-19: как материально поддерживают врачей и население в Подмосковье

21.05.2020, 16:10, Новости дня

В Московской области уже более 70 тысяч семей с детьми оформили денежные выплаты. Получают материальную поддержку и медработники инфекционных больниц — для них предусмотрены как федеральные, так и региональные надбавки.

Александра — многодетная мама: две дочки и сын, которому всего месяц. На него, как и на старших детей, молодая мама уже получила часть положенных выплат.

"Просто зашла на сайт госуслуги, заполнила заявление на младшего сына и на двух дочерей. Никаких проблем не было", — говорит Александра Кулакова, многодетная мать.

По федеральной программе предусмотрено несколько выплат: единовременные — на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч — и ежемесячные — по 5 тысяч для семей, которые растят малышей младше 3 лет.

"За такой выплатой обратились 70 тысяч жителей. Выплату осуществляет Пенсионный фонд. Ее можно получить через госуслуги или через Пенсионный фонд", — рассказывает Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.

Плюс к федеральным выплатам в Подмосковье есть и свои — дополнительные — меры поддержки. Например, безработным — до 15 тысяч рублей. А еще людям страдающим хроническими заболеваниями и пенсионерам — по 3 тысячи уже получили больше миллиона человек.

"26 марта поступило от губернатора 1,5 тысячи, а в середине апреля пришла вторая часть — тоже 1,5 тысячи. Они не лишние", — говорит Людмила Булкина.

"Раньше подписывались, друг друга никто узнать не мог. А сейчас уже видим издалека, уже знаем, кто как идет", — рассказывают врачи о нюансах своей работы в "грязной" зоне. Мытищинская больница — один из самых крупных стационаров в Подмосковье. 1350 коек и почти 2 тысячи медицинских сотрудников.

"Выплаты получили все. Все довольны заработной платой. И губернаторские, и президентские получили. И еще от главного врача у нас двойной оклад", — отчитывается Михаил Лукашин, заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы г. Мытищи.

Зарплата врача в Подмосковье сейчас доходит до 120 тысяч. Плюс дополнительные выплаты для тех, кто работает с зараженными — еще порядка 177 тысяч. Для среднего медперсонала — 103 тысячи, для младшего — 50 тысяч. Это в общей сложности, учитывая не только федеральную, но и региональную надбавку.

"Врачам, среднему и младшему медперсоналу стационаров, скорой помощи, поликлиник. И помимо этого у нас расширен перечень прочего персонала — это буфетчики, администраторы, которые так же задействованы в работе с пациентами с коронавирусной инфекцией", — объясняет Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области.

Поддерживают и предпринимателей. Это небольшое подмосковное производство торгового оборудования. Владельцу удалось сохранить штат и даже платить зарплату всем сотрудникам, благодаря льготному займу в миллион рублей.

"Расплатились частично со своими поставщиками и выплатили рабочим зарплату за первый месяц. Да, за счет этого мы не сократили ни одного человека", — говорит предприниматель Андрей Ландышев.

Что же касается социальных выплат, то если в ближайшее время получить их по каким-то причинам не получается, переживать не стоит. Оформить все можно будет до октября.

Текст:

"Вести-Москва"