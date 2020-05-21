Бывший глава МВФ усомнился в эффективности программы скупки облигаций ФРС США

21.05.2020, 16:10, Новости дня

Массовая покупка облигаций Федеральной резервной системой (ФРС) для стабилизации финансовых рынков после пандемии коронавируса не меняет того факта, что США по-прежнему приходится иметь дело с огромным количеством долгов, предупредил бывший главный экономист МВФ Кен Рогофф, пишет MarketWatch.

Отмечая, что готовность ФРС расширить свой баланс убедила участников рынка продолжать покупать казначейские облигации США по мере роста дефицита бюджета, Рогофф сказал, что покупки центрального банка не изменили общий объем государственного долга.

"Это абсолютный отвод глаз. Практически нулевая разница с ФРС, покупающей долгосрочные казначейские обязательства и выпуском казначейством краткосрочных облигаций, — сказал Рогофф в интервью. — Я думаю, что люди забывают, что ФРС подчиняется казначейству".

Он утверждал, что балансы ФРС и министерства финансов должны быть объединены. По сути, если ФРС покупала государственные облигации и получала процентные банковские депозиты, облигации все равно должны считаться государственным долгом.

Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что в этом финансовом году дефицит бюджета возрастет до 3,7 триллионов долларов, или около 18% ВВП. Государственный долг, удерживаемый населением, также увеличивается до более чем 100% от валового внутреннего продукта с примерно 80% в конце прошлого финансового года.

Баланс Федерального резерва вырос до рекордных 6,98 триллиона долларов за неделю, закончившуюся 13 мая, по сравнению с 6,72 триллиона долларов на предыдущей неделе.

По словам Рогоффа, аналитики рынка облигаций полагают, что инвесторы вряд ли будут требовать значительно более высокой доходности, чтобы поглотить многомиллионный финансовый дефицит США в этом году. Хотя сейчас это так, ситуация не может быть вечной.

"Долг не бесплатный обед. Вопрос в том, что происходит с реальными процентными ставками. Рынок считает, что ставки никогда больше не будут расти, и я думаю, что это немного наивно", — добавил Рогофф.

Рогофф поставил под сомнение убеждение в том, что раздувающиеся государственные долги США не будут проблемой в условиях растущей популярности современной монетарной теории, которая утверждает, что развитые страны, которые заимствуют в своей собственной валюте, имеют более высокую способность к бюджетному дефициту, чем предполагалось ранее.

Он признал, что США находятся в уникальном положении, но другие страны не имеют такой же благоприятной структуры.