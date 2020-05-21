Дмитрий Нагиев пожаловался на «преследование» молодого коллеги

21.05.2020, 16:09, Разное

Российский шоумен, актёр и ведущий Дмитрий Нагиев пожаловался на «преследование» молодого коллеги Даниила Вахрушева. В «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» начинающий актёр признался, что съемки со звездой телеэкранов в «Ёлках» и «Физруке» – всего лишь совпадение.

28-летний актёр, который получил роль ботаника Валентина в комедийном телесериале «Физрук», сообщил, что он действительно является преданным фолловером Нагиева. Вахрушев считает своего коллегу талантливым артистом, поэтому во время съемок он старался перенять опыт звезды телеэкранов.

Как информирует «ГлобалМСК.ру», Дмитрий Нагиев поначалу не комментировал то, что молодой коллега его преследует. Позже артист прямо задал Даниилу Вахрушеву вопрос: «Ты что издеваешься надо мной? Мы все время вместе». Начинающий актёр успокоил своего кумира, заверив, что звезда телеэкранов уже поделился с ним полезными навыками.