Подведены промежуточные итоги работы проекта «Мы вместе»

21.05.2020, 16:08, Новости дня

С началом режима самоизоляции «Молодежка ОНФ» в рамках всероссийского проекта «Мы вместе» начала работу по нескольким направлениям, включая адресную помощь жителям по доставке продуктов, лекарств, оплате ЖКХ, поддержку медицинских работников, организацию помощи и содействия по переоборудованию клиник под прием коронавирусных больных в Москве и регионах.

«Выезжая по обращениям если мы понимаем, что кроме нас человеку не на кого рассчитывать, то берем над ним шефство. Это не разовая помощь, а регулярная. Сейчас у нас 623 подшефных, среди которых одинокие пенсионеры, люди с ограничениями здоровья, многодетные семьи. Например, в Омской области наши ребята на постоянной основе заботятся о труженице тыла Пилагее Касьяновой, которой на этой неделе исполнилось 102 года, а в Ленинградской области (всеволжский район) взяли шефство над супругами Франзузовыми. Они вместе уже 66 лет. Геннадий Французов – блокадник. В той же Омской области «Молодежка» взяла шефство над целым селом. В Никитино нет ни одного продуктового магазина и жители в пандемию оказались в сложной ситуации», – рассказал замглавы исполкома ОНФ, член центрального штаба организации Игорь Кастюкевич.

По его словам, «Молодежка ОНФ» раз в неделю возит в поселок продукты и лекарства, после снятия карантина также уже договорились о том, как будут решать проблему с бесперебойным обеспечением продуктами, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Подводя промежуточные итоги работы «Молодежки ОНФ» в рамках всероссийского проекта «Мы вместе» в цифрах и фактах, Кастюкевич отметил, что по-настоящему народной стала акция «Довези врача». Она стартовала 30 марта, когда в ряде регионов страны ограничили работу общественного транспорта. На сегодня акция работает в 32 регионах страны, а парк составляет 1 тыс. 89 автомобилей. Ежедневно волонтеры и добровольцы возят медицинских работников из дома на работу и обратно. Уже выполнено более 4,8 тыс. рейсов. В общей сложности более 1,5 тыс. медицинских работников воспользовались такой помощью.

Для помощи в клиниках, где оборудуют временные обсервации «Молодежка ОНФ» сформировала специальные группы быстрого реагирования. Их численность в 69 регионах более 1 тыс. человек. Помощь оказана десяткам клиник как в субъектах, так и в Москве.

Всего «Молодежка ОНФ» оказала помощь и содействие в оборудовании более 15 тыс. койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. В столице группы были задействованы в работах на 10 больницах, а так же в переоборудовании 75-го павильона ВДНХ.

Еще одна акция, которую активно поддержали в регионах – «Тележка добра». Ее участниками сегодня являются более 80 регионов. Специальные тележки установлены в 1,5 тыс. магазинах. Там жители оставляют продукты, которые потом волонтеры штабов «Мы вместе» и участники региональных команд «Молодежка ОНФ» доставляют людям. Таким образом отрабатываются заявки с пометкой «нет денег». К реализации данной акции подключились 11 региональных некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Всего с начала акции (9 апреля) было собрано более 47 тонн продуктов для 9 тыс. семей. В продуктовые наборы входят продукты длительного хранения.

«Всероссийский проект «Мы вместе» – это очень честная и правильная история. Вместе с нами плечом к плечу – издатели, предприниматели, спортсмены, просто жители, которые захотели помочь. Спасибо каждому. Мы теперь одна большая и сильная команда. Поможем всем, до кого сможем дотянуться», – отметил Кастюкевич.

Всего силами волонтеров региональных команд «Молодежки ОНФ» в рамках всероссийской акции «Мы вместе» удалось выполнить 31 тыс. 892 обращения.