Захарова рассказала о школьниках, выехавших по учебным программам США в Аргентину и Коста-Рику

21.05.2020, 16:08, Новости дня

Российские школьники выехали по американским образовательным программам в США, Аргентину и Коста-Рику, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Совместно с другими российскими профильными ведомствами, в тесной координации с посольством РФ в США продолжаем активно работать по установлению всех случаев выезда российских детей для участия в такого рода обменных программах», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Она подчеркнула, что реализация подобных проектов с российским МИДом не согласовывалась.

«Более того, как выясняется – это выяснилось буквально на днях – российские дети выехали по американским образовательным инициативам не только в США. Кстати говоря, это стало известно из обращения их родителей к МИД. Они выехали и в другие страны. Стало в частности известно, что как минимум два школьника сейчас находятся в Аргентине, один в Коста-Рике. Мы безусловно будем их иметь в виду при организации и планировании вывозных мероприятий», – отметила она.

Захарова добавила, что американские власти с самого начала не оказывали российским представителем должного содействия. «И это несмотря на то, что мы неоднократно официально требовали предоставить исчерпывающую информацию о количестве российских школьников, местах их пребывания, принимающих организациях и так далее», – сказала представитель ведомства.

14 апреля стало известно, что МИД устанавливает местонахождение российских школьников, которые были вывезены в США по образовательным программам без ведома властей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал четких объяснений от американской стороны в ситуации с российскими школьниками, которые остаются в США во время пандемии.