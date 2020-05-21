МИД назвал количество вернувшихся за неделю на родину россиян

21.05.2020, 16:08, Новости дня

За последнюю неделю в Россию вернулись более 3,2 тыс. человек, всего с 18 марта из иностранных государств было вывезено более 230 тыс. человек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия продолжает реализацию мероприятий по организованному вывозу из иностранных государств желающих вернуться на родину граждан. По данным Росавиации, за последнюю неделю оказано было содействие в возвращении более чем 3 тыс. соотечественников, 3202 человека вернулись. А всего, напомню, с 18 марта было оказано содействие и всего вывезено более 230 тыс. человек», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Напомним, 15 мая стало известно о 20 запланированных рейсах для доставки россиян из-за рубежа.

Ранее и. о. главы российского правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении Министерству иностранных дел 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом.