Мнение: Мусорная ОПГ по-питерски

21.05.2020, 15:55, Разное

Под шумок коронавирусного переполоха локальные питерские бандиты продолжают лишать людей нормальной жизни и воровать то, благодаря чему мы все существуем, а потом наживаться на чужих страданиях.

Речь, конечно же, о нормальном чистом воздухе, за которым «городские» отправляются в область. Но каково их разочарование в моменты, когда вместо зеленых полей, чистых речек и облегчения для лёгких они вынуждены чувствовать отвратительный запах смрада с помойки и любоваться горами опасных отходов.

В этом плане я крайне сочувствую жителям Янино и соседних сёл, деревень и городов (в том числе Петербургу, до которого все интенсивнее доносится аромат с янинской свалки) — ведь они оказались абсолютно бессильными перед наглостью и безнаказанностью владельцев местного завода по мусоробереработке «МПБО-2», которым не страшны ни суд, ни штрафы, ни уголовка.

Несмотря на то, что директором завода, допустившим появление и ежедневное пополнение огромной стихийной свалки возле предприятия, занялся СК РФ, ослаблять свою политику вредительства он все-таки не намерен.

На днях питерские эко-активисты из «Зеленого фронта» засняли, как отходы со свалки в области свозят на территории других городов под видом компоста: свои «подарочки», например, получил Петербург.

По словам главы эко-движения Сергея Виноградова, факт вывоза мусора может иметь непосредственное отношение к криминальной схеме — по сути, заработку на отходах:

«Я приехал к МПБО и увидел, что там лежит куча: есть часть компоста, а часть не переработанного мусора. Там прям отходы машинами завозят и разгружают. При этом я много съемок делал, как отходы туда завозят. И вот с этой же кучи машина загрузилась, я видел, что прям оттуда загружают. Мне повезло, что она, когда выезжала, я за ней ехал. При этом у меня снимал регистратор. И видно было, что там не переработанный мусор», — говорит Виноградов.



Но интереснее всего узнать о том, кто стоит за спиной человека, ответственного за весь этот криминал, и почему за этой историей кроется слишком много подозрительных несостыковок.