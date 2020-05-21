Мнение: Путин обнулил…

21.05.2020, 15:54, Разное

Не в Кремле, а в интернете президент России принял президента Татарстана.

Президенты поговорили. О коронавирусе, об экономике…. И о главном, ради чего, думаю, эта встреча в интернете была организована, и была публичной. Путин обнулил президента Татарстана.

Дословно из стенограммы, выложенной на сайте Кремля:

Р.Минниханов: …хочу доложить, что в этом году, в сентябре, истекает срок моих полномочий. Во-первых, я искренне благодарен Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за Вашу поддержку, за доверие, и я член Вашей команды. В случае Вашего одобрения, конечно, готов дальше работать, баллотироваться, но какие будут установки с Вашей стороны. Большое спасибо за возможность работать под Вашим руководством.

В.Путин: ….по поводу Ваших полномочий. Да, я знаю, что они истекают. Вы сами только что, несколько минут назад, сказали, что Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации, и это так и есть, на самом деле так и есть. Всё это достигнуто в результате Вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу Ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. Хочу, во-первых, поблагодарить Вас за предыдущие периоды работы и пожелать Вам успехов на следующий период.

Между тем в конституции Татарстана установлено ограничение о двух сроках подряд.



А для Рустама Минниханова, избранного президентом Татарстана в 2010 году и переизбранного в 2015-ом, эти два срока подряд завершаются в сентябре 2020 года. Но Путин разрешил проигнорировать конституцию Татарстана. Можно сказать, что лично обнулил сроки Минниханова.

Забавно, что на сайте Кремля Минниханова называют главой Татарстана, хотя по конституции республики, он не «глава Татарстана», а «президент Татарстана, глава государства»: