Путин согласился направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей

21.05.2020, 15:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Татьяны Голиковой направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей.

«Мы сочли возможным предложить вам выделить определенные финансовые ресурсы на поддержку федеральных учреждений высшего образования, здравоохранения и науки. Финансовые ресурсы по культуре мы уже направили. И мы приблизительно оцениваем объем таких финансовых ресурсов, без учета культуры, которая уже получила деньги, в 41,4 млрд рублей», – передает слова Голиковой РИА «Новости».

Она уточнила, что эти финансовые ресурсы не будут «раздавать», необходимо провести мониторинг потребности в средствах и распределить их таким образом, чтобы это обеспечивало приоритетные расходы.

«По результатам, может быть, двух этапов выделения таких финансовых ресурсов мы бы были абсолютно спокойны, что все те задачи, которые вы поставили перед федеральными учреждениями, будут в полном объеме исполнены», – добавила Голикова.

Путин согласился с ее предложением.

«Уже принято решение, Татьяна Алексеевна только что сказала об этом, направить, 41,4, даже побольше, по-моему, почти 42 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки, культуры. Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат, в том числе преподавателей вузов», – сказал президент, отметив, что такая мера позволит компенсировать падение внебюджетных доходов организаций.

На совещании глава государства добавил, что власти будут наращивать доступность бесплатного высшего образования – особенно в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации. По его словам, у молодых людей должны быть и «другие возможности получить образование».

«В том числе оплатить обучение за счет образовательного кредита, и сделать это на максимально льготных условиях. В этой связи прошу правительство совместно с банком РФ проработать вопрос о снижении ставки по образовательному кредиту с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов. А на этапе их выплат – увеличить размер налогового вычета. Причем вычеты должны предоставляться как на сам кредит, так и на проценты по нему», – сказал Путин.

Он призвал существенно расширить возможности для студентов вузов и колледжей работать, чтобы получать одновременно необходимый опыт и дополнительный доход.

«Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений, сегодняшние сложности – не повод пересматривать или задирать тем более цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования, предлагать эффективные механизмы поддержки людей, включая содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики, это позволит изменить ситуацию с выплатой соответствующих денег за обучение», – также отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что все меры по поддержке образования должны быть выполнены в полном объеме, буду лично держать это на контроле.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в РФ начнется 29 июня. Также на совещании были названы сроки окончания учебного года в вузах.