Автошколы попросили о помощи на фоне коронавируса

21.05.2020, 15:53, Новости дня

Экономический кризис на фоне распространения коронавируса может привести к гибели отрасли подготовки водителей – около 90% российских автошкол могут закрыться, такой прогноз содержится в обращениях профильных ассоциаций премьеру Михаилу Мишустину.

Ряд объединений автошкол направили премьер-министру обращения с просьбой оказать экономическую поддержку отрасли.

«Под угрозой закрытия около 90% автошкол в регионах. Приток обучающихся прекратился, а вместе с ними прекратилось и финансирование. Скудные резервы исчерпаны. Остались обязанности выплачивать зарплаты и арендную плату», – пишет один из авторов обращения, глава ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников, информирует «Коммерсант».

Глава Гильдии автошкол РФ Сергей Лобарев в свою очередь отмечает, что «в связи с отсутствием финансирования около половины директоров автошкол в регионах с запретом работы говорят о прекращении этой деятельности». «Без оперативного принятия мер отрасль подготовки водителей неминуемо будет разрушена, а ее восстановление потребует много времени и средств», – считает Лобарев.

По данным Госавтоинспекции, сейчас в РФ действует более 6,7 тыс. школ подготовки водителей. Запрет на работу автошкол из-за пандемии был введен еще в марте.

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, на первом этапе снятия ограничений, введенных на фоне коронавируса, возобновят работу предприятия сферы услуг, на втором – отдельных образовательных организаций, на третьем – всех остальных. Де-юре автошколы работают в соответствии с «правилами оказания платных образовательных услуг» (постановление правительства РФ №706), отмечает Сальников. 90% образовательных организаций финансируются за счет бюджета, а за услуги автошколы платят ученики.

Сальников указывает в обращении к премьеру, что автошколам необходимо придать статус организаций сферы услуг, чтобы они могли работать уже на первом этапе снятия ограничений.

Ассоциации также просят компенсировать расходы на аренду помещений и земельных участков (в собственности они есть только у 10% фирм), пользоваться которыми сейчас запрещено. Также представители отрасли просят внести автошколы в список «отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» (перечень утвержден постановлением правительства).

Сальников подчеркивает, что простой автошкол грозит не только потерей рабочих мест. Так он напоминает о постановлении правительства, в соответствии с которым каждые пять лет водители, допущенные к управлению транспортом со спецсигналами, обязаны проходить переподготовку в автошколах. Это требуется также и от водителей автомобилей скорой помощи.

В Минэкономики на запрос издания заявили, что специальных мер поддержки для автошкол не планируется, однако они могут рассчитывать на помощь со стороны государства как ориентированные некоммерческие организации (НКО).

Ранее было принято несколько нормативных актов, позволяющих НКО претендовать на продление сроков уплаты налогов и социальных взносов, на льготные кредиты, на отсрочку уплаты арендных платежей и т. д. «Будут разработаны иные меры поддержки», – пояснили в ведомстве.

При этом источник газеты в МВД полагает, что проблема, с которой столкнулись автошколы, несколько преувеличена. Автошколы могут преподавать теорию дистанционно, запретов на это нет, некоторые уже применяют подобную практику.

Однако глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, также ранее обращавшаяся к Мишустину, пояснила, что обозначенные льготы касаются НКО, попавших в реестр Минюста.

«Мы неоднократно пытались войти в него. Я не знаю автошкол, которым удалось это сделать. И сомневаюсь, что такие есть. Что касается обещанных мер поддержки, аналогичных мерам для среднего и малого предпринимательства, то нам их обещали в Минэкономразвития еще в начале апреля. Пока ничего не сделано. Такими темпами не все доживут до их реализации», – отметила Зайцева.

«По закону об образовании мы являемся НКО, но нас считают почему-то малым бизнесом. В любом случае, пока готовится очередная порция мер поддержки, отрасль погибнет», – добавил Сальников.

Ранее Минэкономразвития предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.