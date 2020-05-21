Минсельхоз заявил о необходимости создания стабилизационного фонда зерна

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21.05.2020, 15:53, Новости дня

Минсельхоз считает предложение о создании в РФ стабилизационного фонда зерна целесообразным, это позволит обеспечить мукомольные предприятия продовольственным зерном по доступным ценам, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз в целом поддерживает предложения (председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда) Зернина о концептуальной доработке механизма государственных интервенций. В частности, министерство считает целесообразным проработать возможность создания стабилизационного фонда зерна, который позволит обеспечить мукомольные предприятия продовольственным зерном по доступным ценам в периоды нестабильности. Данная мера позволит избежать резких скачков цен на хлеб для населения», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

В среду на совещании с президентом Владимиром Путиным Зернин предложил создать фонд продовольственного зерна на базе российского интервенционного фонда, который бы обеспечивал российских мукомолов зерном по доступным ценам.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что у РФ в 2020 году ожидается хороший урожай, по его словам, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.

Ранее в США предсказали один из крупнейших урожаев пшеницы в РФ в этом году.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прогнозах по урожаю в 2020 году.



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