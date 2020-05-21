 

Что произошло за ночь 21 мая

21.05.2020, 15:50, Разное

Коротко.

  • За сутки в Москве скончались еще 68 человек с ранее подтвержденным коронавирусом, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, в столице зафиксировано уже 1794 летальных исходов. Общее число заболевших в городе превысило 152 тысячи человек.

  • Владимир Путин наградил орденом Почета официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Так глава государства отметил ее «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу», следует из опубликованного указа. Кроме Захаровой такие же ордена получили постпред РФ при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян.

  • Национальная разведка Ирака отчиталась о поимке предполагаемого главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ международная террористическая организация). Как передает Иракское агентство новостей, речь идет об Абдулле Кардаше. СМИ называли его преемником бывшего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади, который был убил американскими военными.

  • Российские авиаперевозчики попросили отменить новое санитарное правило о заполнении самолетов на 50%. Ранее введение таких мер предосторожности анонсировал Роспотребнадзор. Как рассказали «Коммерсанту» представители отрасли, подобное ограничение может привести к удорожанию билетов и снижению числа рейсов.

    • Источник: Новая газета



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