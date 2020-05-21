 

Вузы смогут требовать от поступающих баллы ЕГЭ только по трем предметам

21.05.2020, 15:48, Новости дня

Российские вузы могут требовать от поступающих в этом году баллы Единого госэкзамена максимум по трем предметам, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета может быть установлено не более трех вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена, за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, дополнительных вступительных испытаний профильной направленности», – отмечено в документе проекта.

Ранее директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова объявила об отмене ЕГЭ по математике базового уровня в этом году.

Позднее министр культуры Ольга Любимова рассказала, как в 2020 году планируется провести приемную кампанию в творческие вузы и училища страны.

Напомним, президент Владимир Путин назвал дату проведения ЕГЭ в этом году.



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