В Тверской области создан пятнадцатый виртуальный концертный зал

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21.05.2020, 15:48, Новости дня

В Межпоселенческой библиотеке Лихославльского района Тверской области в рамках национального проекта «Культура» создан виртуальный концертный зал. Жители муниципалитета смогут посмотреть прямые трансляции концертных программ региональных и федеральных учреждений культуры.

В библиотеке выполнен ремонт зала, где будут осуществляться трансляции. За счет финансирования из федерального бюджета в объеме 300 тыс. рублей приобретено современное оборудование: экран, ноутбук, проектор, акустическая система, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Также сформирован видеофонд записей концертов филармонии. Эти архивы будут использоваться для организации трансляций в летний период, в том числе в детских оздоровительных лагерях.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, создание виртуальных концертных залов в муниципалитетах – уникальная возможность для жителей Верхневолжья смотреть в высоком качестве лучшие концертные программы, которые транслируют ведущие площадки страны.

В муниципальных образованиях Тверской области виртуальные концертные залы действуют с 2014 года. Всего создано 15 площадок, где проводятся трансляции концертов областной филармонии. Прошло уже более 300 онлайн-концертов, которые посмотрели свыше 9 тыс. жителей Верхневолжья.

В настоящее время виртуальные концертные залы действуют в Ржеве, Вышнем Волочке, ЗАТО Озерный, Торопце, Максатихе, Фирово, Кашине, Старице, Бежецке, Конаково, Оленино, Кувшиново, Лихославле, поселке Солнечный Вышневолоцкого городского округа, деревне Савватьево Калининского района.



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