Шашлыки в московской квартире приняли за пожар и вызвали экстренные службы

21.05.2020, 15:45, Разное

Пожарные, отправившиеся по вызову в Москве, оказались на шашлычной вечеринке. Ее устроил в своей квартире житель восточного района Новогиреево.

Он установил мангал на балконе своего дома на Федеративном проспекте. Местных жителей напугал исходящий оттуда дым, при этом на звонки в дверь никто не отзывался. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб объяснили, что действия мужчины нарушают нормы пожарной безопасности.