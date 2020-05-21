 

Шашлыки в московской квартире приняли за пожар и вызвали экстренные службы

21.05.2020, 15:45, Разное

Пожарные, отправившиеся по вызову в Москве, оказались на шашлычной вечеринке. Ее устроил в своей квартире житель восточного района Новогиреево.

Он установил мангал на балконе своего дома на Федеративном проспекте. Местных жителей напугал исходящий оттуда дым, при этом на звонки в дверь никто не отзывался. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб объяснили, что действия мужчины нарушают нормы пожарной безопасности.



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