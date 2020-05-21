Кроссовер Changan CS35 Plus получит новый двигатель в России

21.05.2020, 15:42, Новости дня

Китайский паркетнике Changan CS35 Plus демонстрирует активный интерес у покупателей на рынке России.

Эксперты ранее указали, что главными преимуществами данного паркетника является его цена, производительность и современный вид. Вместе с тем уровень мощности все же оставлял некоторые вопросы, а потому в дальнейшем поступит новая комплектация автомобиля. Прогнозируется, что Changan CS35 Plus появится с 150-сильным двигателем, который превосходит прежний агрегат на 128 л.с.

Кроме того, для местного рынка Поднебесной кроссовер Changan CS35 Plus доступен с 1,4-литровой установкой, которая выдает 158 л.с. мощности. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем такой автомобиль поступит и на российский рынок.