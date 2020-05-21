Скандалы: «Сумму» посчитали преступной базой

21.05.2020, 15:40, Разное

Следствие объяснило, почему не сняло с братьев Магомедовых обвинение в оргпреступности

Как стало известно “Ъ”, защита Зиявудина Магомедова, возглавляющего группу компаний «Сумма», и его старшего брата Магомеда получила мотивированный отказ следствия на ходатайство о прекращении их уголовного преследования в части обвинения в организации преступного сообщества (ОПС, ч. 1 ст. 210 УК). Адвокаты требовали исключить из уголовного дела ОПС, ссылаясь на изменения, недавно принятые в законодательство, согласно которым данную статью можно применять только к владельцам и топ-менеджерам компаний, специально созданных для совершения преступлений. Приведенный в постановлении следователя довод о том, что «Сумма» являлась «материальной базой» для преступлений, защита назвала «ересью».

Ходатайство на имя старшего следователя по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Константина Николаева было направлено адвокатами еще в конце апреля, а ответ на него поступил только на днях. Следователь, путая инициалы братьев Магомедовых, привел в постановлении основное требование своих процессуальных противников: уголовное преследование должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Защитники господ Магомедовых, ходатайствуя об этом, отметил полковник Николаев, ссылались на принятые в апреле изменения в УК и УПК, согласно которым учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК, за исключением случаев, когда юрлицо или его подразделение было заведомо создано для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Рассмотрев ходатайство, а заодно и материалы уголовного дела, следователь Николаев решил «полностью отказать» в его удовлетворении.

По его данным, вина братьев «полностью подтверждается» собранными по делу доказательствами: показаниями представителей потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами обысков, а также результатами оперативно-разыскной деятельности. «Оснований для изменения объема обвинения» либо для прекращения уголовного преследования в настоящее время не имеется, отметил представитель СД. Использование братьями Магомедовыми при совершении инкриминируемых деяний в качестве материальной базы подконтрольных организаций и компаний, конечными бенефициарами которых они являются, «не свидетельствует об отсутствии в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК». Преступные действия братьев, посчитал следователь, не относятся к совершенным в ходе предпринимательской деятельности, поскольку, полагает он, не были направлены на получение прибыли, носили заведомо преступный характер и имели своей целью хищение бюджетных и иных денежных средств.

Адвокат Михаил Ошеров, представляющий Магомеда Магомедова, сообщил “Ъ”, что обжаловать постановление следователя у руководства СД они не будут, поскольку считают это бесполезным.

Тем более что заместитель главы СД Александр Краковский, курировавший это дело, арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ), а его начальник Александр Романов в связи с коррупционным скандалом отправлен в отставку. Сейчас, по данным “Ъ”, защита готовит жалобу генпрокурору Игорю Краснову, в которой речь пойдет о неисполнении следствием федеральных законов.

«Глядя на происходящее по делу братьев Магомедовых, невольно вспоминаешь пословицу «Жалует царь, да не жалует псарь»»,— отметил “Ъ” адвокат главы «Суммы» Александр Гофштейн. Он напомнил, что после того, как президент Путин публично раскритиковал практику необоснованного привлечения предпринимателей к ответственности по ст. 210 УК, в нее было внесено примечание, которое, как полагали многие, избавит бизнес от подобных дел.

В связи с этим адвокаты надеялись доказать, что группа «Сумма», в период с 2003-го по 2007 год реализовавшая целый ряд социально и общественно значимых проектов — от строительства федеральных трасс и нефтепроводов до реконструкции Большого театра в Москве, не может рассматриваться как организация, специально созданная для совершения преступлений. Тем более что, по версии следствия, ОПС появилось лишь в 2010 году. Однако, отмечает Михаил Ошеров, отрицательный ответ следствия и его мотивировка заставили защитников подозревать, что все происходящее скорее является «расправой», нежели объективной уголовно-процессуальной деятельностью.

Если следовать логике следствия, получается, что законная предпринимательская деятельность группы «Сумма» была направлена только на вуалирование преступной! — отметил господин Ошеров.— Тогда почему об этом напрямую не говорится в постановлении?»

Защитники назвали доводы следствия «ересью», поскольку все приведенные в ходатайстве адвокатов аргументы подтверждаются как материалами уголовного дела, так и функционированием всех реализованных «Суммой» проектов.

«Юридически инициированные президентом поправки к закону вступили в силу,— отметил адвокат Гофштейн.— Практически же мало что изменилось. Чем привлекательнее бизнес, тем больше у его руководителей шансов получить звание создателя преступного сообщества».

Напомним, что братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. Помимо организации ОПС их обвиняют в хищениях и растратах на общую сумму 11 млрд руб. Сейчас они знакомятся с материалами своего дела, составляющими более 700 томов.

Николай Сергеев