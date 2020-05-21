Скандалы: «Денег у мужиков меньше, а желания больше»

21.05.2020, 15:40, Разное

Как в Санкт-Петербурге работают подпольные рюмочные, бордели и салоны красоты

За прошлый месяц петербургские власти и силовики выявили около семисот бизнесов, которые в карантин должны быть закрыты — подпольные парикмахерские, салоны красоты, бары-кафе, и даже бордели с казино. Хотя последние запрещены и в «мирное» время. Какие в таких местах явки и пароли, разбирался корреспондент «Нашей версии».

Всё тайное становится явным, если вроде бы просто заглянуть в интернет. Там в поисковике, к примеру, на запрос «подпольные парикмахерские спб», сразу выскакивают много адресов. Но попасть на стрижку еще надо суметь.

«Мы все хотим сохранить достоинство»

Пример от корреспондента «Нашей версии». В сети гуляет информация, что можно «с заднего входа» в Басковом переулке «оболваниться» в одной из парикмахерских, а это недалеко от станции метро «Сенная площадь». Самый центр Санкт-Петербурга, там и Родион Раскольников рядом жил. Однако зайти с центрального входа не получилось. Звоню по официальному номеру цирюльни, и ведь есть контакт! То есть кто-то в помещении сидит. Говорю: хотел бы постричься. Отвечают: мы закрыты в связи с самоизоляцией. Неужели интернет, и может врать? Но на форумах разных удалось узнать, что при звонке в парикмахерскую нужен определенный пароль. И вот с ним всё прекрасно прокатило. Открыли дверь с черного входа, а в салоне только жалюзи скрывают интенсивную работу — четыре мастера работают нон-стоп. Парикмахерша рассказала: «Конечно, на 90% наша клиентура в карантин — дамы. Мы же не можем без ухода за собой, вещь естественная. А цены мы не поднимаем, пользуясь ситуацией, и даже рискуя перед проверяющими органами. Все вместе хотим сохранить достоинство в этот кризис».

Как пишут коллеги, подпольные парикмахерские, тем более салоны красоты и солярии, по понятным причинам оккупированы слабым полом. Девушки делают свои красотные дела, а потом в соцсетях жалуются, что «мастера все без масок, без перчаток». Ну, риск ведь дело благородное?

«Так ведь джентльменам нужно отдохнуть когда-то»

Так точно считают мужчины, которые пользуются «своими» подпольными заведениями — барами-рюмочными, борделями и казино. Часто это идет комплексно, как обед. Опять пример от корреспондента «Нашей версии». В поселке Стрельна (административная черта Санкт-Петербурга), где когда-то проводился саммит большой восьмерки, есть здание на улице Грибоедова, а в нем подвал с надписью советских времен «Прием стеклотары». Никакую стеклотару там не принимают, берут цвет и чермет, но заодно сделали рюмочную. Такую рабоче-крестьянскую, с минимумом закусок и напитков: есть водка (закупается хозяином-кавказцем в канистрах) и коньячный спирт (та же история). На закуску, чтоб понастольгировать, сырок и черный хлеб с селедкой. Данное «заведение общепита» в принципе незаконно функционирует, но в карантин единственное в Стрельне, которое преспокойно работает. «Этого не может быть, — ответили на мой вопрос вокруг подпольного кабака в местном отделе полиции. Может, и поверил бы стражам порядка, если бы сам не зашел спокойно в этот «кабак». Кстати, хозяин заведения не стеснялся, даже когда я представился журналистом: «Должны же джентльмены отдыхать, хоть когда-то, надо предоставлять им такую возможность. Дома — жены, дети, ужас. А у нас тихая обстановка, люди просто чуть выпивают, обмениваются эмоциями в это непростое время, выпускают пар. И идут домой. Что плохого?»

«Денег у мужиков меньше, а желания больше»

Что точно более плохое, вот точно по мнению жён, так это посещение борделей. Как мы знаем, они и так официально запрещены российским законодательством. Однако преспокойно себя чувствуют, и даже сейчас. Почему этот нелегальный, но высокодоходный бизнес в России живее всех живых, тема отдельная, да и всем понятная. Интереснее, как «жрицы любви» переживают кризис, ведь у мужчин всё меньше денег на них. Поговорил на эту тему с одной из давних «мамок» Центрального района второй столицы. Ее актуальное мнение: «Может, денег у мужиков и меньше, зато желания больше. Изоляция привела к тому, что они просто рвутся к нам. От семейных дрязг отдохнуть, да просто быта. Конечно, спад есть, процентов на сорок. Но мы держимся. Спрос всегда будет. Из особенностей этого времени, отмечу, что повалили к нам именно семейные клиенты… А мы им — скидки!».

Проверил. Первый попавшийся бордель на Колокольной улице (совсем рядом с метро «Владимирская», самый центр), меня связывают с проституткой из Ганы по имени или прозвищу Annabel, дальше общаемся в whatsapp. Она: «Я жду, мы работаем». Потом: «Ты всё ещё придешь?» Ну и так далее.

Есть и другие подпольные развлечения — казино и карты, охота и бани, много чего. Конкретные адреса подпольных заведений, конечно, известны не только корреспонденту «Нашей версии». Вряд ли о них не знают и компетентные органы. Вывод очевиден: люди пользуются любыми лазейками, чтобы вести привычный образ жизни. Но полукарантин сделал из той же возможности подстричься настоящий запретный плод, который, как известно, сладок.

Кстати

Юридическое лицо за оказание коммерческих услуг в период самоизоляции может ожидать штраф до 1 (одного) миллиона рублей. Частное лицо, которое воспользовалось услугами ограниченного коммерческого сектора — до 30 тысяч рублей.

В Ленинградской области властями обещано, что салоны красоты по налоговому итогу 2020 года будут отнесены к предприятиям, у которых «снижен потенциальный годовой доход». То есть налогов им придется платить меньше. В Санкт-Петербурге также раздумывают над этим вариантом поддержки малого бизнеса.

Евгений Колесников