На авиабазе в Техасе неизвестный устроил стрельбу

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21.05.2020, 15:30, Новости дня

Человек устроил стрельбу на авиационной базе Корпус-Кристи в Техасе, его нейтрализовали, база закрыта, информирует портал KRIS 6 News.

В ВМС США также сообщили о возможном нападении на авиационной базе Корпус Кристи, передает ТАСС.

База закрыта.

В Facebook авиабазы сообщается, что стрелок находился в окрестностях Северных ворот. Всем, кто находится в этом районе, рекомендовано оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

В декабре на авиабазе ВМС США Пенсакола произошла стрельба, погибли три человека. Днем ранее стрельба произошла на территории базы ВМС США Перл-Харбор.



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