На авиабазе в Техасе неизвестный устроил стрельбу
21.05.2020, 15:30, Новости дня
Человек устроил стрельбу на авиационной базе Корпус-Кристи в Техасе, его нейтрализовали, база закрыта, информирует портал KRIS 6 News.
В ВМС США также сообщили о возможном нападении на авиационной базе Корпус Кристи, передает ТАСС.
База закрыта.
В Facebook авиабазы сообщается, что стрелок находился в окрестностях Северных ворот. Всем, кто находится в этом районе, рекомендовано оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.
В декабре на авиабазе ВМС США Пенсакола произошла стрельба, погибли три человека. Днем ранее стрельба произошла на территории базы ВМС США Перл-Харбор.
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