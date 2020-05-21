Татьяна Навка вылечилась от коронавируса, а Дмитрий Песков пока нет

21.05.2020, 15:20, Разное

О том, что пресс-секретарь президента России и олимпийская чемпионка заразились новым коронавирусом, стало известно 12 мая. Супругов сразу же госпитализировали. Сегодня Татьяна Навка прокомментировала состояние своего здоровья Telegram-каналу Life Shot:

Все хорошо, выписалась, все нормально – отрицательный тест. Так что все в порядке. [Дмитрий] идет на поправку, но ещё в больнице.

О течении болезни Татьяна ранее рассказывала у себя в Instagram. Вирус был обнаружен при первых симптомах:

Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов – совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо!

Вот, на что я ещё хочу обратить ваше внимание. Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Также о состоянии здоровья Дмитрия Пескова в прямом эфире у Ксении Собчак рассказала его дочь Елизавета:

Да, он действительно заболел. Они с Таней госпитализированы. Я, естественно, очень волнуюсь, но мне кажется, это было неизбежно. В любом случае, я была к этому готова, но несмотря на то, что я была к этому готова, я волнуюсь. Когда подобное случается с твоим отцом, с членом твоей семьи, ты начинаешь абсолютно по-другому на все смотреть. То есть, как бы ты серьезно к ситуации не относился, все равно что-то внутри переворачивается. Так что я искренне надеюсь, что не осталось уже этих умников, не верящих в коронавирус, кричащих, что нет никакого коронавируса, что все это заговор. Вот, коронавирус действительно есть.

Он каждый день ходит на работу, контактирует с различными людьми. Все-таки он же ничем не отличается от других людей, которые ходят на работу ежедневно,

– ответила Пескова, объяснив, почему была уверена, что ее отец подхватит новый вирус.

Елизавета Пескова