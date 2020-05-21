Пять недель на ИВЛ и трахеотомия: муж принцессы Евгении едва не потерял отца из-за коронавируса

21.05.2020, 15:20, Разное

Коронавирус не щадит никого, перед вирусом COVID-19 равны все – и первые лица государств, и обычные граждане. Так, Борис Джонсон смог справиться с заболеванием только с помощью врачей, он был так благодарен им за спасение своей жизни, что даже назвал своего сына в честь двоих докторов. Нелегкое время за последние два месяца пережила и семья принцессы Евгении. Отец ее мужа Джека Бруксбенка – 71-летний Джордж – заразился новым коронавирусом еще в середине марта после путешествия во Францию. Его супруга Никола рассказала журналистам, что им довелось пережить:

У нас не было возможности видеться с ним пока длилось лечение. Кроме того, нам неоднократно говорили, что нужно готовиться к худшему. Без сомнения, врачи спасли его, и мы очень им за это благодарны.

Сара Фергюсон с Джорджем и Николой Бруксбенк

Джордж Бруксбенк находился на искусственной вентиляции легких в течение пяти недель в больнице Chelsea and Westminster Hospital. Затем ему была проведена трахеотомия, после которой состояние Джорджа стало улучшаться и он был переведен в больницу Royal Brompton Hospital, специализирующуюся на восстановлении работы сердца и легких тех, кто пережил коронавирус. Третьим пунктом – стал институт в Рохэмптоне, где Джордж прошел дополнительный курс реабилитации. Теперь Джордж полностью здоров. В общей сложности, он провел в больницах девять недель.

Думаю, наша система здравоохранения просто потрясающая. То, как меня лечили, – это что-то невероятное. Всегда кто-то был рядом и помогал. Я хочу выразить огромную благодарность каждому, кто был вовлечен в мое спасение. Я обязан вам жизнью, – поблагодарил Джордж врачей в личном обращении.

К слову, его жена Никола также заразилась коронавирусом – одновременно с ним, но заболевание протекало у нее в более легкой форме, так что госпитализации ей не потребовалось.

Джордж и Никола Бруксбенк

Напомним, внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за своего давнего возлюбленного, 32-летнего менеджера ночного клуба Джека Бруксбэнка, 12 октября 2018 года. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где той же весной венчались Меган Маркл и принц Гарри: невеста прибыла туда в Rolls-Royce Phantom VI в платье Peter Pilotto. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк пригласили на праздник более 800 близких и друзей.

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